Jena. Die Rugby-Spielerinnen des USV Jena thronen an der Spitze der Süd-Ost-Division und dürfen deshalb am Wochenende in Berlin an einem Qualifikationsturnier für die Meisterschaft teilnehmen. Was die Stärke der Jenaerinnen ist, was sie sich für das Turnier vorgenommen haben und wer sie seit Jahren unterstützt, erfahren Sie alles hier...