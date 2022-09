Badmintonspieler des SV GutsMuths Jena zum Auftakt in der Fremde gefordert

Am Wochenende stehen Johannn Höflitz und seine Mitstreiter vom SV GutsMuths erstmals wieder in der 2. Bundesliga in der Pflicht.

Für ihre ersten Saisonspiele in der 2. Bundesliga müssen sich die Badmintonspieler des SV GutsMuths Jena am Wochenende in der Fremde behaupten. Am Samstag treffen sie ab 16 Uhr auf die BSV Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe, am Sonntag dann ab 11 Uhr auf 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II.

Naturgemäß wollen die Spieler des SV GutsMuths Jena besagte Auftaktpartien für sich entscheiden. „Wir wollen uns in dieser Saison im oberen Drittel der Tabelle sehen – und dafür ist ein guter Saisonstart geradezu essenziell“, sagte GutsMuths-Routinier Johann Höflitz. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga in der vergangenen Saison gab es einige Änderungen im Kader der Jenaer Badmintonspieler. Mit Pit Hofmann und Annika Schreiber gingen in der Sommerpause zwei mehrjährige Leistungsträger. Dafür sind mit Tamino Niedling, Moritz Scheler, Florian Otto und Pheline Krüger junge Spieler aus der hauseigenen Jugend in die erste Mannschaft nachgerückt.