Beim Pößnecker KidsRun mit Spaß und Ehrgeiz durch den Schlamm

Pößneck. Bei der 5. Auflage des KidsRun in Pößneck versuchen sich 1800 Teilnehmer am beliebten Hindernislauf. Wann die nächste Veranstaltung stattfinden soll.

Bereits zum fünften Mal erfüllten beim KidsRun Jubel, Trubel und Heiterkeit den Pößnecker Sandberg und verwandelten die Motocross-Rennstrecke des MSC Pößneck zu einem Abenteuer-Parcours für Groß und Klein.

Schon von der Ferne hörte man schallendes Kinderlachen und Gute-Laune-Musik, roch den Duft von frischen Hotdogs und sah Schaumwolken, die wie Seifenblasen über das Gelände zogen. Nach drei Jahren Pause öffnete der MSC seine Tore für den beliebten Familien-Spaß.

1600 sportbegeisterte Kinder und gut 200 Begleitpersonen folgten der Einladung und ließen sich das Outdoor-Event nicht entgehen. Knapp 5000 Menschen auf und neben der Strecke erfüllten an diesem Tag den Sandberg mit Leben.

Auf einer Strecke von fünf Kilometern Länge warteten über 60 Hindernisse darauf, erklommen zu werden. Riesen-Wasserrutsche, Schrott-Auto-Parcours, Schlammgräben, Kletternetze, Wassercontainer, ein XXL-Schaumbad oder Reifentunnel sorgten für eine gelungene Abwechslung vom Alltag.

Klettern, balancieren, rutschen, robben und sich richtig dreckig machen – alles war erlaubt und gefordert, was die eigene Kraft, Wille und Mut der Kinder hergaben – getreu dem KidsRun-Motto: „Wir gemeinsam, ob Groß oder Klein, werden heute Gewinner sein.“

Bewusst keine Wertung im Ziel vorgenommen

Bei der Veranstaltung stand die Ziel-Ankunft eines jeden Läufers im Vordergrund. Eine Wertung oder Zeitnahme sah der Veranstalter nicht vor, jedes startende Kind im Alter zwischen vier und 17 Jahren erhielt mit Überschreiten der Ziellinie seine Auszeichnung und bekam eine Goldmedaille um den Hals gehangen sowie eine Urkunde mit der Aufschrift „Ich bin ein Gewinner.“

Leichte Regenschauer am Samstagmorgen, die den Organisatoren anfangs noch etwas Sorge bereiteten, verwandelten die Laufstrecke auch abseits der präparierten Schlammgräben in eine rutschige Herausforderung.

Doch mit dem Startschuss ab 11 Uhr strahlte die Sonne vom Himmel und ließ den Schlamm an Beinen und den Laufshirts trocknen und bröckelig abfallen – wenn er nicht schon vorher vom kühlen Sprühregen aus den Feuerwehrschläuchen eingeweicht wurde.

Über 60 Hindernisse warteten auf die Teilnehmer. Foto: Markus Zabel

An der Ziellinie war das Fazit der Teilnehmer eindeutig: Der KidsRun macht Spaß und gibt Selbstvertrauen. Man lernt, an seine eigenen Grenzen zu gehen, diese zu überwinden und zu erkennen, dass man miteinander weiter kommt als alleine. Auch wenn die Eltern oft nörgeln, dass im Auto über die Sitze klettern oder das ausgiebige Bad in der Schlammpfütze tabu sind: An diesem Tag auf dem Pößnecker Sandberg war alles erlaubt und wurde von den Kindern in vollen Zügen bis in die späten Nachmittagsstunden genossen.

Über 150 Helfer rund um das Organisationsteam des MSC Pößneck waren vor Ort im Einsatz. Wochenlange Aufbauarbeiten und Vorbereitungen wurden vom Verein und den Unterstützern gestemmt.

Ein besonderes Dankeschön richtet der Veranstalter an alle Sponsoren und Partner, insbesondere die Rettungskräfte und Feuerwehren, die kooperativen Ämter und Behörden des Landkreises sowie an die Stadt Pößneck. Auch auf das große Mediateam, die vielen freiwilligen Helfer sowie deren Familienmitgliedern sei Verlass gewesen.

Das Veranstaltungsteam kündigte bereits vor Ort an, dass der KidsRun künftig im zweijährigen Rhythmus stattfinden könnte und somit wieder im Sommer 2025 matschige Abenteuer auf die Kinder warten.

Die Begeisterung und Ausdauer jedes Teilnehmers hätten den KidsRun 2023 zu etwas Besonderem gemacht, heißt es weiter. Entschlossenheit und der Ehrgeiz seien inspirierend gewesen und hätten gezeigt, dass jede Anstrengung belohnt werden kann. Eben eine unschlagbare Kombination aus Sport, Gemeinschaft und Begeisterung.