Jena. 700 Zuschauer wohnten dem Benefizspiel für Flüchtlinge aus der Ukraine bei, das der SV Lobeda 77 organisiert hatte. Wie Bernd Schneider, Torsten Ziegner, Christian Reimann und Heiko Weber die Partie im Stadion in der Alfred-Diener-Straße in Lobeda erlebten und warum die FCC-Elf laut Heiko Weber am Ende verlor, erfahren Sie hier...