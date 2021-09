Blankenburger Mini-Kader mit zweitem Saisonsieg

Bad Blankenburg. Der HSV Bad Blankenburg gewinnt in der mitteldeutschen Oberliga mit 34:30 (16:13) gegen den HC Aschersleben

17.30 Uhr atmete Igor Ardan tief durch, Sekunden vorher war das Spiel gegen den sieglosen HC Aschersleben vorbei. Dass es ein glückliches 34:30 war, was da an der Anzeigetafel stand, war dem Coach deutlich anzumerken. Denn der Kader der Gastgeber wird dünner und dünner.

Nach fünf Minuten schien es noch ein entspannter Nachmittag für den HSV zu werden: Die Gastgeber führten 4:0 - und nichts deutete darauf hin, dass es am Ende ein nervenaufreibender Handballsonntag werden würde. Die Ascherslebener bekamen das Spiel nicht in den Griff und die Bad Blankenburger zehrten vom Vorsprung. Zur Halbzeit schien alles gut zu werden. Doch die Lavendelstädter holten den Gast wieder zurück ins Spiel.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gründ dafür gab es einige: „Wir haben vornehmlich in der ersten Halbzeit manchmal zu unkontrolliert gespielt“, sagt Marcel Werner, der gegen Aschersleben viele Minuten spielen musste. „Das war zwar schön, aber es tut halt mehr weh“, sagt der Trainer. Doch ihm blieb fast nichts anderes übrig: Mitte der zweiten Halbzeit saßen mit den verletzten Tomas Zeman, Juraj Geci und Jonas Bogatzki drei Verletzte und ein angeschlagener Mario Mustapic auf der Bank. Daneben lag Viktor Beketov auf der Trage, das eisgekühlte Knie nach oben gelegt: „Hoffen wir, dass es kein Kreuzbandriss ist“, sagt Werner zur Verletzung, die sich der Rückraumschütze kurz vor der Halbzeit zuzog. „Es war leer und kalt auf der Bank“, so der Coach, als er sich ein paar Sekunden Pause gönnte.

Und das personelle Problem wurde immer größer: „Wenn du vorn und hinten gefordert bist, zehrt das an der Kraft“, beschreibt es Werner. Die Folge war der erstmalige Ausgleich (26:26, 51.) sowie das Gefühl auf dem Parkett und auf der Tribüne, dass das Spiel noch kippen kann. „Ich habe versucht, Stimmung in die Halle zu bringen. Das war mir zu ruhig, ebenso in der Reihe“, sagt der mitspielende Coach.

Dann kam die Crunch-time - und beim Gastgeber ging ein Rück durch die Reihen: Torhüter Sebastian Brand hält, Michal Vanek trifft und Niklas Knauer baut den Vorsprung auf zwei Tore aus. Da waren nur noch 60 Sekunden zu spielen. Und der HSV hatte den Gästen aus Sachsen-Anhalt endgültig den Zahn gezogen. „Mit 34 Toren solltest Du so ein Spiel schon gewinnen“, sagt Marcel Werner, der die gesamte Mannschaft lobt. Und auch Igor Ardan freute sich, vornehmlich über die Torhüter und einen immer mehr Verantwortung übernehmenden Stefan Remke.

Dennoch: Es war irgendwie der Abend der neuen Spieler, die entscheidend mithalfen, dass die Bad Blankenburger den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel feiern durften.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Lokalsport Übersicht.