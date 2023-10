Bodelwitz gibt Sieg aus der Hand. Oppurg spielt gegen Ranis Remis

Bodelwitz. Zwei Partien bei den Männern und eine bei den Frauen gab es am Wochenende in der Kreisliga, Staffel B sowie Kreisklasse Hof.

Kreisliga: Bodelwitzer SV – LSV 49 Oettersdorf 1:1 (1:0)

Im Kellerduell hatten die Bodelwitzer trotz Unterzahl ab der 79. Minute den Dreier schon vor Augen, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang den Gästen durch Seifert die Punkteteilung. In einer offenen Partie hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Oechsner brachte die Platzherren in Führung. Der LSV 49 war durch Standards gefährlich und spielte in Überzahl noch einmal stark auf.

TSV 1898 Oppurg – SG TSV 1860 Ranis 2:2 (2:2)

In einer umkämpften Partie gab es vor 200 Zuschauern eine Punkteteilung. Doutheil brachte die Burgstädter in Führung. Die Platzherren schlugen zurück und drehten durch den Doppelpack von Korn das Spiel, in dem Ludwig fast mit dem Pausenpfiff der Ausgleich gelang. Im zweiten Abschnitt verpasste Plass die Führung der Heimelf, die in den letzten zwanzig Minuten wegen einer Ampelkarte in Unterzahl spielen musste. Ranis schwächte sich kurz vor Schluss ebenfalls mit Gelb-Rot.

Die Spiele SV Gräfenwarth – FSV Orlatal Langenorla II und FSV Hirschberg – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II sind ausgefallen.

Kreisklasse Hof: SG Leuchau/Kulmbach II - SG Berg/Tanna 2:1 (2:0)

Die Gäste mussten auf einige Spielerinnen verzichten. Am Ende jubelte die Heimelf, die eine große Effizienz an den Tag legte und aus ihren wenigen Abschlüssen zwei Tore erzielte. Dagegen erspielte sich die Goj-Elf Chance um Chance, konnte aber daraus kein Kapital schlagen. Lediglich Joan Bürger fand nach einem Solo die Lücke.