Breitenhain erwartet hohe Sprünge

Breitenhain. Am 21. und 22. August findet das traditionsreiche Springreitturnier des Vereins „Zur Mühle“ Breitenhain statt. Olympia schwebt noch im Hinterkopf

Nadine Rosenau vom Reitverein „Zur Mühle“ Breitenhain freut sich bereits auf das kommende Wochenende: „Coronabedingt veranstalten wir unser traditionelles Springreitturnier diesmal nicht im Frühling, sondern ein paar Monate später. Dafür hoffen wir auf gutes Wetter und viele begeisterte Zuschauer und Reitfreunde.“

Am 21. und 22. August führt der Reitverein die Veranstaltung auf der Anlage zwischen den Heidedörfern Breitenhain und Stanau, in der Nähe von Neustadt/Orla, durch. Die Organisatoren erwarten erfahrene Springreiter aus dem gesamten Bundesgebiet. Dabei hoffe man nicht ganz unbegründet auf ein vermehrtes Interesse an dieser filigranen Sportart – haben doch deutsche und internationale Topathleten und -pferde bei der vergangenen Olympiade in Tokio einmal mehr die sportlichen Besonderheiten des Reitsports hervorgehoben. Dies zeige sich ebenso beim Engagement zahlreicher Helfer und Sponsoren, denen der Reitverein einen großen Dank ausspricht.

Turniere für Nachwuchs und Mannschaften

Beginn der Prüfungen beim Breitenhainer Turnier ist Samstag um 8 Uhr sowie am Sonntag um 8.30 Uhr. In den Vormittagsstunden stehen die Wertungen für Pferde und Reiter in den Klassen A und L auf dem Programm. Am Nachmittag folgen die mittelschweren Prüfungseinheiten. Damit auch der Reitsportnachwuchs eine entsprechende Plattform erhalte, können am Sonntag ab zirka 14 Uhr die Jüngsten ihr Können unter Beweis stellen – und zwar beim Jugendförderpreis. Danach gilt nochmals volle Konzentration bei den abschließenden Prüfungen der Profis.

„Ein besonderes Highlight“, so Nadine Rosenau, „ist die Metzner Team Trophy am Samstagabend, bei der jeweils drei Reiter um den Mannschaftssieg kämpfen.“

Während des gesamten Wochenendes sind uneingeschränkt Besucher zugelassen, allerdings verweist der Reitverein „Zur Mühle“ auf die Einhaltung der gültigen Hygieneregeln.