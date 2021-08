Bronze bei Europacup für Marie Sänger aus Gera

Zandvoorde. Rollschnelllauf in Zandvoorde: Schumann Achte bei Kadetten-Challenge

Die belgische Stadt Zandvoorde war am Wochenende Austragungsort des Speedskating-Europacups und der Kadetten-Challenge. Dabei zeigten die Sportler vom RSV Blau-Weiß Gera ansprechende Leistungen. Allen voran die 17-jährige Juniorin Marie Sänger, die die sich in der Sprintkategorie des Europacups die Bronzemedaillen sichern konnte. Ein 4. Platz im 200 m-Sprint und der 5. Rang im 1000 m-Finale reichten in der Gesamtwertung für den Bronzerang.

Auch sonst konnten weitere Geraer Athleten mit Top-Ten-Platzierungen aufwarten. In der Eliteklasse der Herren meldete sich Jan Martin Mende nach seiner Verletzungspause als Fünfter im 200 m-Sprint zurück. Ron Pucklitzsch belegte den 7. Platz. In der Gesamtwertung aller fünf Strecken konnte Tobias Hecht als bester Geraer den 20. Platz erreichen.

Staffeleuropameisterin Angelina Otto wies mit dem 3. Platz im Punktelauf über 10.000 Meter erneut ihre Qualitäten auf den langen Distanzen nach. Im Gesamtklassement belegte sie den fünften Platz, Anna Sänger lief auf dem 17. Platz ein. Sturzpech hatte die zweite Geraer Juniorin, Hanna Schübl, die im Straßenrennen über 30 Kilometer zu Fall kam und ausschied.

Eine starke Vorstellung bot in der Jugendklasse der Herren Luca Rudolph. Im Straßenrennen konnte er sogar den vierten Platz erreichen und im Endergebnis belegte er als bester deutscher Starter den 8. Platz. Sein Vereinskollege Nils Uhlig kam auf dem 29. Platz ein.

Bei den 13- und 14-Jährigen wurde die Kadetten-Challenge, eine Vorstufe zur Junioreneuropameisterschaft, ausgetragen. Lina Schumann, die sich für das deutsche Nationalteam qualifiziert hatte, spielte ihre Stärken im 200 m-Sprint aus, hier erreichte sie als Achte eine Top-Platzierung. Mariella Richter startete in den blau-weißen Vereinsfarben und wurde in der Endabrechnung auf dem 35. Platz registriert.