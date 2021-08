Chemie Triptis hält eine Halbzeit mit

Gera. JFC Gera A-Junioren besiegen FC Chemie Triptis mit 3:1 (1:1).

Nachdem beide Mannschaften gut starteten, ging die Heimelf in der 17. Minute durch einen Strafstoß von Eberenz in Führung. Die Gäste hielten gegen und belohnten sich nach einer Ecke durch Moradic mit dem Ausgleich. Glück hatte der in der zweiten Hälfte im FC-Tor stehende Weigelt bei einem Pfostenschuss (50.), ehe Panck die Geraer Führung erzielte.

Auf der anderen Seite mühten sich die Chemiker um den Ausgleich, doch stattdessen sorgte Wolff mit einer Einzelleistung für die Entscheidung der nach der Pause mehr zusetzenden Junioren. Gera siegte insgesamt verdient. Für die Triptiser war es eine gute Einheit unter Wettkampfcharakter.