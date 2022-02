Cleveres SG Traktor Teichel im Kreisderby

Zweikampf zwischen dem Bad Blankenburger Michael Paschold (rechts) und dem Teicheler Andrei Zacon. Der höherklassige Gast entschied den Test in der Landessportschule mit 3:1 (2:1) für sich.

Neustadt/Bad Blankenburg/Rudolstadt/Steinach. Fußball-Testspiele der Landesklässler und Kreisoberligisten mit Licht und Schatten

In dieser dritten Testbegegnung gegen Verbandsligist FSV Schleiz mussten die Giering-Schützlinge diesmal nach einer schwachen Vorstellung eine deftige 1:4 (0:2)-Niederlage einstecken. Auf dem Neustädter Kunstrasen konnten die Saalfelder noch froh sein, so glimpflich davon gekommen zu sein.

Die Saalfelder hatten im gesamten Spielverlauf nur zwei Möglichkeiten. Die erste davon hätte in der Anfangsphase nach einem Eckball um ein Haar die Führung gebracht, und mit der zweiten kam man durch F. Naumoff mit sattem Schuss aus Nahdistanz zum Ehrentreffer.

Die erneute Veränderung der Besetzung sollte nicht allein die Ursache für den schwachen Auftritt in Neustadt sein. Ein Lichtblick war der erstmalige Einsatz von T. Jockiel im Tor und A. Schwee, der nach schwerer Verletzung wieder im Aufgebot stand. Der FSV hatte in dem zweifachen Torschützen Pohl seinen an diesem Tag wohl besten Akteur. Durch ihr kompaktes Spiel kamen die Saalfelder, die sich aber auch zu wenig wehrten, überhaupt nicht zur Entfaltung und ergaben sich mehr oder weniger ihrem Schicksal.

Teichel wird Favoritenrolle gerecht

Eine vermeidbare Niederlage musste Kreisoberligist TSV Bad Blankenburg gegen die höherklassigen Akteure von Traktor Teichel einstecken. Dank effektiverer Spielweise gingen die Gornitztaler beim 3:1 (2:1) als Sieger vom Kunstrasenplatz in der Landessportschule.

Nach einer Viertelstunde brachte Enrico Anisch die Gäste in Führung, die aber Robert Krämer egalisieren konnte (25.). Der TSV blieb danach oftmals in seiner Hälfte stecken, während die Gäste kurz nach dem Ausgleich wieder vorlegten, wobei ein TSV-Akteur den Ball unglücklich in eigene Tor lenkte.

In Hälfte zwei versuchte der Gastgeber alles, um erneut zum Ausgleich zu kommen. Doch es klappte nicht: Vielmehr traf Stefan Staskewitsch zum Endstand.

Schwarzaer drehen nach 0:3 Spiel

Mit dem Zweiten der Kreisoberliga Jena-Saale-Orla empfing das Team von Trainer Jan Bresigke ein spielstarkes Team, das man nach einer starken zweiten Halbzeit in die Knie zwingen konnte. Während der SV 1883 nur schwer ins Spiel fand, lauerten die Gäste auf Fehler und starteten mit schnellen Spielzügen ein effektives Umkehrspiel. Die Folge war ein 0:3 noch vor der Pause.

Dann kam die Zeit von Tom Oschmann. Der Schwarzaer Kapitän traf drei Mal, hinzu kam ein Treffer von Kantimir Zheligotov - und das Spiel war gedreht. Zwei weitere Treffer machten den dann doch klaren Erfolg perfekt.

Schwarzataler mit 0:6-Schlappe

Schlappe für Kreisoberligist SG Ober-/Unterweißbach gegen den FC Lichtenfelds II. Die Schwarzataler verloren mit 0:6 (0:3) und hatten gegen den bayerischen Kreisligisten keine Chance. Bereits früh lag man zurück (2.) und musste bis zur Halbzeit auf Kunstrasen in Steinach bereits einen deutlichen Rückstand hinterherlaufen.