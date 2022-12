Damen des HBV Jena 90: Ligaprimus aus Jena empfängt Drittplatzierten aus Weimar

Jubel auf der HBV-Bank während des Spitzenspiels in der Thüringenliga gegen Saalfeld/Könitz.

Naturgemäß wollen die Handballerinnen des HBV Jena 90 auch am Samstag euphorisch auf und neben dem Feld jubeln, wenn sie in der Thüringenliga den HSV Weimar empfangen. Ab 16 Uhr werden der Tabellenführer von der Saale und der derzeit Drittplatzierte im Sportkomplex Lobeda-West aufeinandertreffen. Einen Sieg und eine Niederlage stehen bei den Handballerinnen aus der Klassikerstadt dieser Tage zu Buche. Das Team von HBV-Trainerin Claudia Gresch hingegen konnte seine bisherigen drei Begegnungen allesamt gewinnen. „Wir wissen wenig über Weimar und können daher nicht sagen, was uns erwartet“, sagte Claudia Gresch.