Daniel Barth wurde Ende 2018 bereits in der U 18 Vizeweltmeister mit der deutschen Mannschaft (Foto). an diesem Wochenende setzte er seine erfolgreiche sportliche Karriere fort.

Rudolstadt. Rudolstädter überzeugt bei U-23-Championat in Slowenien

Starker Auftritt des Rudolstädter Kegler Daniel Barth bei den U-23-Weltmeisterschaften in Slowenien: Der Akteur, der gegenwärtig für den SKC Viktoria Bamberg in der deutschen Eliteliga kegelt, wurde am Samstag Mannschaftsweltmeister und gestern mit Tim Brachtel aus dem bayerischen Denkendorf Titelträger in der Disziplin Tandem. Am Dienstag startet der 22-Jährige noch in der Einzelkonkurrenz. ps