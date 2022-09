Jena. Von Freitag bis Sonntag gastiert in der Arena in Burgau die European-Darts-Tour – und der gebürtige Strausberger Martin Schindler (26) wird auch in das Geschehen rund um Pfeil und Scheibe eingreifen. Was das Besondere am Dart ist, welche tragende Rolle sein Vater für seine Entwicklung besaß, warum er den Spitznamen „The Wall“ trägt und was der schönste Moment in seiner bisherigen Karriere war, verrät der derzeit 41. der Weltrangliste im Interview.