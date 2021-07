Drei-Länder-Pokal der Bambinis mit Tanna und Schleiz

Tanna. Bambinis aus Plauen lassen nicht ein Gegentor zu. Aber auch Gera und Tanna überzeugen.

Auch die jüngsten Fußballtalente haben wieder die Möglichkeit bekommen, unbeschwert zu kicken. Beim Drei-Länder-Pokal in Tanna jagten die Bambinis mit großem Engagement dem Ball hinterher. Nachwuchskicker aus Tanna und aus Schleiz haben bislang coronabedingt nur einzelne Trainingseinheiten bei ihren Heimatvereinen absolvieren können.

Selbst wenn einige Dinge noch nicht so richtig funktionieren wollten, war die Lust und der Spaß am Spiel bei allen Kindern unverkennbar. Der ESV Lok Plauen blieb in seinen sechs Spielen ungeschlagen und musste nicht ein Gegentor hinnehmen. Der entsprechende Lohn dafür war der Turniersieg.

Der Silberrang ging an den Lusaner Sportclub. Gastgeber SV Grün-Weiß Tanna sicherte sich knapp vor dem FSV aus Schleiz den Bronzerang.