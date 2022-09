Eisenberg. Am Samstag empfangen die Kicker aus dem Schortental den SV Schott Jena in der Thüringenliga – wie es um die Gastgeber bestellt ist, warum für Andreas Kittner die Partie durchaus etwas besonderes ist und warum er während der Heimfahrt von Erfurt-Nord gen Eisenberg gelitten hat, erfahren Sie alles hier. Außerdem erfahren Sie, was Schott-Coach Falk Werner zum kickenden Stelldichein in Eisenberg zu sagen hat….