Eintracht Eisenberg: Warum Trainer Ralf Prieger seinen Sohne Louis zum Elfmeterschießen überredete

Eisenberg. Gut 400 Kilometer nahmen die Kicker aus dem Schortental für das Achtelfinale des Landespokals am Sonntag auf sich. Letztlich scheiterten sie tragisch gegen den SV Germania Wüstheuterode im Elfmeterschießen

Der Traum vom Einzug ins Landespokal-Viertelfinale ist ausgeträumt für die Fußballer von Eintracht Eisenberg: Beim Landesklasse-Vertreter SV Germania Wüstheuterode war am späten Sonntagnachmittag und nach den vorherigen Siegen beim SV Motor Altenburg (5:2), gegen den SC 1903 Weimar (2:1) und gegen den FSV Waltershausen (6:3) Endstation. Die Entscheidung fiel dabei erst im Elfmeterschießen.

Nach 120 Minuten stand es 2:2. Bei Wüstheuterode hatten alle fünf Schützen getroffen. Für Eisenberg glichen jeweils Milan Dörr, Sergej Olenberg, Nicklas Reinhardt und Matthias Walzog zum zwischenzeitlichen 6:6 aus. Dann war Louis Prieger an der Reihe. Er musste ebenfalls treffen, um sein Team im Rennen zu halten. Doch der Trainer-Sohn brachte den Ball vom Elfmeterpunkt nicht über die Linie.

„Er war einfach zu schwach geschossen“, sagte später sein Vater und Trainer Ralf Prieger. Einen Vorwurf gab es nicht. „Elfmeterschießen sind immer eine Fifty-Fifty-Sache“, sagte Ralf Prieger.

Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2, auch nach der Verlängerung. Dann pfiff der Spielleiter Nils Schröter ab und bat die beiden Mannschaften zum Strafstoß-Punkt. Schon bei der Auswahl seiner fünf Schützen hatte Trainer Prieger nicht das beste Gefühl. Es hatten sich zunächst nur zwei Spieler gefunden. Dann kam – nach einer gehörigen Pause – das dritte Ja eines Spielers. Es folgte der vierte Spieler und schließlich der fünfte namens Louis Prieger. „Du hast schon dein Tor im Spiel gemacht. Du haust ihn auch jetzt rein“, sagte Vater Prieger noch zu seinem Sohn.

Die Zusatzmotivation half nichts. Der Schuss seines Filius mit dem rechten Fuß in die rechte Ecke parierte Torwart Tobias Trümper. Danach gab es kein Halten mehr auf dem Sportplatz in Wüstheuterode. Spieler, Trainer und Verantwortliche der Heimmannschaft rannten auf den Rasenplatz, umarmten sich, jubelten und feierten den Einzug in die Runde der letzten acht Mannschaften in Thüringen.

„Man kann dem Verein nur viel Glück wünschen. Sie waren von Anfang an ein fairer und angenehmer Gegner. Vielleicht bekommen sie ja in der nächsten Runde das große Los“, sagte Ralf Prieger.

Trotz aller Komplimente in Richtung des Gegners wusste er auch, dass seine Mannschaft den Platzeigentlich als Sieger hätte verlassen müssen. „Wir hatten genügend Chancen zum 3:1 und 4:1. Das hilft uns am Ende aber auch nicht weiter.“

Der Knackpunkt war diesmal nicht die Offensive, sondern das Defensiv-Verhalten. Beide Gegentore (36., 76.) von Luca Hagemann wurden der Mannschaft aus Wüstheuterode förmlich auf dem Silbertablett serviert. „Das waren zwei kapitale Fehler des letzten Mannes. Derartige Fehler dürfen niemals passieren“, sagte Ralf Prieger.

Dazwischen lagen die beiden Vorpausen-Treffer der Eintracht durch den verwandelten Elfmeter von Matthias Walzog (36.) und Louis Prieger (41.).

Die Bus-Reise ins 200 Kilometer entfernte Eichsfeld begann indes für die Eisenberger alles andere als optimal. Am frühen Sonntagmorgen flatterten bei ihm noch die Absagen von drei Spielern ein. Damit schrumpfte die Reisegruppe aus der Kreisstadt des Saale-Holzland-Kreises auf 14 Spieler. „Das darf keine Ausrede sein. Wenn wir aber heute ein oder zwei mehr Wechseloptionen gehabt hätten, wäre für uns mehr drin gewesen.“

Was bleibt noch hängen vom Spiel in Wüstheuterode? Mitgereiste Fans bestätigten nach dem Abpfiff, dass die Eisenberger eigentlich die bessere Mannschaft gewesen seien. Und dann erlebte Ralf Prieger sein erstes Elfmeterschießen überhaupt. Letztlich blieb ihm die Erkenntnis, dass seine Eintracht gegen bessere Mannschaften souveräner agiert. Nächsten Sonnabend können die Eisenberger im Liga-Alltag den Beweis abliefern, wenn es zum Landesklasse-PrimusSV Schmölln 1913 geht.