Erfolgreichen Saisonstart in der Vogtlandklasse feiern die Frauen der SG Mühltroff/Tanna

Einen erfolgreichen Saisonstart in der Vogtlandklasse feierten die Frauen der SG Mühltroff/Tanna, die sich nach einer überlegen geführten Partie auch in der Höhe verdient durchsetzten. Dabei spielte ihnen die frühe Führung (3.) durch einen abgefälschten Schuss von Joan Sobanic in die Karten. In der Folge drückte die Goj-Elf auf den zweiten Treffer, den Julia Weiß nach Zuspiel von Ina Zypro erzielte. Ina Zypro war es dann, die mit einem Doppelpack noch vor der Pause für die frühe Entscheidung sorgte. Zunächst war sie nach Zuspiel von Vanessa Sachs erfolgreich und schloss beim vierten Treffer ein Solo von Franziska Hofmann ab. Die Gäste setzten noch einen drauf durch Julia Weiß, die nach Pass von Joan Sobanic mit einem Schuss ins lange Eck ihren zweiten Treffer erzielte. Trotz des Rückstandes war aber die SG Wernesgrün jederzeit um eine Resultatsverbesserung bemüht und kam zu drei guten Abschlüssen, bei denen aber Torhüterin Antonia Lippold sich nicht überraschen ließ. Nur beim verdienten Ehrentreffer durch Pauline Schädlich war sie machtlos.

