Erste Nachholtermine für den FC Einheit

Rudolstadt. Bislang drei Begegnungen betroffen. Auch Spiel gegen Krieschow am Sonntag fällt aus

Noch keine Entwarnung bei Fußball-Oberligist FC Einheit Rudolstadt: Die Kicker aus dem Heinepark verpassen wegen corona-infizierter Spieler weiterhin das Punktspielprogramm in der Oberliga. Auch das Spiel des FC Einheit Rudolstadt gegen den VfB 1921 Krieschow, das am kommenden Sonntag auf dem Spielplan stand, ist abgesetzt worden. Beide Vereine haben nun bis zum 31. August Zeit, um dem Staffelleiter einen Vorschlag über die Neuansetzung zu unterbreiten.

Bereits die Heimbegegnungen gegen Einheit Wernigerode am vergangenen Wochenende und die Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena II am vergangenen Mittwoch waren ausgefallen. Zumindest für diese beiden Spiele gibt es Informationen, wann sie nachgeholt werden sollen.

Frank Nicolai, der Staffelleiter der Oberliga Süd, hat in Absprache mit den Vereinen gleich drei Vergleiche mit Beteiligung der Rudolstädter neu angesetzt. Da ist zunächst das in Rudolstadt geplante Spiel zwischen dem FC Einheit und dem FC Carl Zeiss Jena II. Das wurde ursprünglich gedreht und war aus Platzgründen in Jena zunächst im Städtischen Stadion vorgesehen. Nicolai hat die Begegnung nun wieder in Jena angesetzt. Sie findet am Mittwoch, dem 22.09.21, um 18.30 Uhr statt.

Das für den 2. Oktober um 14 Uhr angesetzte Spiel zwischen dem FSV Martinroda und dem FC Einheit wird auf Mittwoch, den 29. September, 19 Uhr, vorverlegt. Dadurch gibt es die Möglichkeit, am 3. Oktober, die bereits ausgefallene Begegnung zwischen dem FC Einheit und dem FC Einheit Wernigerode auszutragen.

Währenddessen hofft man in Rudolstädter Spielerkreisen, dass nach mehreren Quarantäne-Verordnungen ab kommender Woche wieder das Training aufgenommen werden kann. hg/ps