Erster Heimspieltag für Rot Weiß Knau

Der SV Rot Weiß Knau ist gegen Stadtroda erfolgreich in die Saison gestartet.

Knau. Knaus Volleyballer blicken nach Auftaktsieg zuversichtlich in Richtung Heimpremiere. Bei Pößnecks Zweiter Mannschaft sieht die Lage etwas anders aus.

Mit einem souveränen Erfolg sind die Bezirksliga-Volleyballer des SV Rot Weiß Knau in die neue Saison gestartet. Mit 3:0 (25:15, 25:19, 25:16) setzten sich die Oberländer beim TSV Stadtroda durch.

Dieses Selbstvertrauen will das Team um Trainer Kay Weise nutzen, um am Samstag den ersten Heimspieltag erfolgreich zu gestalten. Pünktlich ab 11 Uhr duellieren sich die Rot-Weißen in der Turnhalle der Grundschule Knau zunächst mit dem Aufsteiger FSV Volleys Ziegenrück sowie im Anschluss mit dem ehemaligen Thüringenligisten PSV Zeulenroda.

Zwei 0:3-Niederlagen musste hingegen der SV Pößneck II gegen SGG 01 Blankenhain und den 1. VSV Jena IV einstecken. Am Samstag geht es für Pößneck in Tröbnitz gegen den Gastgeber sowie den Geraer Volleyballclub III.