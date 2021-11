Erster Landesmeistertitel für Saalfelder MTB-Sportler

Bautzen/Jena/Saalfeld. Armin Horn wird bei Landesmeisterschaft in Jena auf anspruchsvollem Kurs bester Thüringer

Wenn es im Herbst richtig kalt, nass und matschig wird, dann beginnt die Zeit der Cyclocrosser. Allerdings wurden im letzten Jahr alle Rennen coronabedingt abgesagt. Man fieberte so den nächsten möglichen Rennen entgegen.

Umso erfreulicher war der erfolgreiche Start der mitteldeutschen Gunsha-Cyclocross-Serie am letzten Wochenende im Oktober. Bei traumhaftem Herbstwetter mussten die Saalfelder Radsportler in der Altersklasse U15 einen sehr schnellen und eher flachen Kurs in Radibor nahe Bautzen absolvieren. Alle waren froh, dass der Serien-Start erfolgen konnte.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Ergebnis waren die Geschwister Armin und Arthur Horn mit Platz fünf und 13 von 18 gestarteten Fahrern sehr zufrieden und konnten wichtige Punkte für die Gesamtwertung des Cups sammeln.

Eine Woche später stand in Großlöbichau bei Jena der zweite Lauf des Cups auf dem Programm. Gleichzeitig war das Rennen auch die offizielle Thüringer Meisterschaft im Cyclocross. Die Bedingungen waren deutlich schlechter als in Radibor. Tagelanger Regen hatte die Strecke auf dem Gelände eines MotoCross-Vereins stark aufgeweicht. Manche Anstiege waren fast nicht mehr fahrbar. Hinzu kam das deutlich anspruchsvollere Höhenprofil mit vielen Höhenmetern auf der bergigen Strecke.

Die Saalfelder Geschwister kamen jedoch mit den widrigen Bedingungen bestens zurecht und fuhren ein beherztes Rennen. Der Lohn war Platz drei für Armin und Platz elf für Arthur in der 22 Sportler umfassenden Altersklasse U15.

Aufgrund des Umstandes, dass die Fahrer auf den ersten beiden Plätzen aus Sachsen kamen, sicherte sich Armin mit seinem dritten Platz auch gleichzeitig den Titel des Thüringer Landesmeisters im Cyclocross.

Doch die Saison ist noch nicht zu Ende: Schon am kommenden Wochenende stehen für die Saalfelder mit den Rennen in Erfurt und Granschütz gleich zwei neue Termine auf dem Plan. Und auch dort können die Saalfelder zeigen, dass sie zu Recht zu den erfolgreichsten Nachwuchs-Mointainbikern im Freistaat gehören.