Erster Meistertitel für ein Damen-Team des SSC Jena

Haben in der Spielzeit 2021/22 Vereinsgeschichte geschrieben: die Damen des SSC Jena – das erste Damenteam des Jenaer Vereins, das einen Titel im Feldhockey holen konnte.

Jena. Am Sonntag kurz nach zwölf Uhr standen im Hockey-Kleinod des SSC Jena in Altlobeda alle Zeichen auf Meisterschaftsfeier: Die Damen des Sport-und-Sozial-Clubs streiften sich nach ihrem 4:0-Sieg gegen den HCLG Leipzig umgehend ihre Meister-T-Shirts über, um nur wenige Augenblicke später im Kollektiv in die auf sie gerichteten Kameras zu jubeln. Eins, zwei, drei – und bitte einmal dezent ausrasten…

Lediglich vier Punkte mussten die Spielerinnen um Jolanda Krok und Ida Bolze in der Oberliga-Saison 2021/22 abtreten, konnten zehn ihrer insgesamt zwölf Partien siegreich bestreiten. Lediglich gegen den Leipziger SC (Remis) sowie am vorletzten Spieltag gegen den Post SV Jena (Niederlage) ließen sie Punkte – ansonsten gab es nur Siege...

Ach ja, die Hockey-Damen liefen nicht Gefahr, dass ihre Meister-Shirts nach dem Abpfiff womöglich obsolet sein könnten; bereits am drittletzten Spieltag war ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen – und damit ist die Mannschaft der Saison 2021/22 das erste Damenteam in der 20-jährigen Vereinsgeschichte des SSC Jena überhaupt, das jemals Meister im Feldhockey wurde...