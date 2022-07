Faustball-Nachwuchs der SG Kurtschau Zweiter bei Landesmeisterschaften

Veilsdorf. Der Faustball-Nachwuchs der SG Kurtschau wird bei den Thüringer Meisterschaften in der Altersklasse U14 und U12 Zweiter.

Die Landesmeisterschaften der Jugend im Faustball in den Altersklassen U 16 und U 14 sowie U 12/10 wurden in Veilsdorf ausgetragen. Die Kurtschauer U 14 startete im ersten Spiel gegen die Heimmannschaft aus Veilsdorf. Wurde der erste Satz noch knapp mit 9:11 verloren, war im zweiten Satz die Luft komplett raus und die Ostthüringer wurden mit 2:11 vom Platz gefegt. In ihrem zweiten Spiel gegen den TSV Bachfeld fand man zur Stärke zurück und konnte einen ungefährdeten 2:0-Sieg mit 11:8 und 11:3 in Sätzen einfahren. Das finale Spiel gegen die U 16 aus Erfurt entwickelte sich zu einem Faustball-Krimi. Der erste Satz wurde knapp mit 13:11 gewonnen, der zweite ging mit 7:11 verloren. Im Entscheidungssatz mussten sich die Ostthüringer aber mit 9:11 geschlagen geben und wurden Zweite hinter Veilsdorf. Unter Trainerin Johanna Frantz spielten für Kurtschau: Marie Hempel, Samira Erdmann, Jenny Steinert, Flynn Meinhardt, Emil Emmerich und Jakob Seidel.

In der U 12/10 hatten die Kurtschauer zwei Mannschaften gemeldet. Obwohl beide im Bereich der U 10 spielen, trat eine Mannschaft als U 12 an. Beide Teams eröffneten in dieser Altersklasse die Landesmeisterschaft gegeneinander. In zwei Gewinnsätzen konnte das ­U-12-Team gewinnen. Positiv war bei beiden Teams die Leistungssteigerung gegenüber den Saisonspieltagen. Die Kurtschauer trennten sich nach zwei Gewinnsätzen jeweils 11:8 zu Gunsten der U 12. Im Spiel gegen den TV Erfurt konnte die U 12 ihren Schwung aus dem ersten Match mitnehmen und gewann mit 2:0 in Sätzen.

Weniger glücklich verliefen allerdings die Anstrengungen für die U 10, welche sich 0:2 gegen Erfurt geschlagen geben mussten. Auch im darauffolgenden Spiel gegen die Gastgeber hatten die jüngsten Kurtschauer keine Chance. Sie verloren mit 6:11 und 5:11gegen die erfahrenere Heimmannschaft. Im Spiel um Platz drei unterlagen sie gegen Bachfeld, so dass am Ende der vierte Platz zu Buche stand.

Für die U 12 sah es besser aus. Aufgrund der beiden Siege am Anfang der Meisterschaften erreichten sie, ebenso wie die U 14, den Vizelandesmeistertitel. Thüringer Landesmeister wurde auch hier die Heimmannschaft aus Veilsdorf.

Für die U12 spielten unter Trainerin Denise Steinführer: Lilly Meinhardt, Leni-Maria Lange, Ida Hempel, Magdalena Böttcher sowie Theodor Jetzschke. Die U 10 spielte mit Leni Dittrich, Greta Sommerfeld, Max Mechold, Tom Hampel und Eddie Herrmann.