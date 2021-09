Favoritensieg und Nullnummer in Derbys der Kreisoberliga Mittelthüringen

Rudolstadt. In der Fußball-Kreisoberliga wehrt sich Stahl lange und trifft Remschütz gleich acht Mal ins Tor

Das Kreisderby zwischen dem SV 1883 Schwarza und Stahl Unterwellenborn, das der Gastgeber 3:1 (0:0) gewann, fand auf bescheidenen Niveau statt.

Bei bestem Fußballwetter mussten immer wieder Fehlpässe im Spielaufbau und Unstimmigkeiten im Abwehrverhalten notiert werden. Tempofußball und gelungenes Zusammenspiel über mehrere Stationen waren Fehlanzeige.

In Halbzeit zwei konnte es also nur besser werden. In der 52. Minute wurde endlich gut Fußball gespielt. Nick Mayer und Philipp Betz gewannen ihre Zweikämpfe auf der linken Seite. Kapitän Tom Oschmann bekam den Ball und vollendete mit Flachschuss ins lange Eck zur Führung.

In der 65. Spielminute erhöhte Oschmann auf 2:0. Weitere Chancen wurden nicht genutzt. Stattdessen hieß es in der 80. Minute nach einem, Freistoß von Felix Poeser nur noch 2:1 Nun verstärkten die Gäste die Offensive und der SV 1883 konterte. Bereits in der Nachspielzeit landete eine misslungene Rückgabe der Gäste an der Querlatte. Der eingewechselte Lukas Baumgart reagierte am schnellsten und schob das Leder über die Torlinie zum Endstand.

TSV mit viertem Remis im vierten Spiel

Das zweite Kreisderby an diesem Kreisoberliga-Spieltag endete torlos. Weder Gastgeber TSV Bad Blankenburg noch die Gäste von der TSG Kaulsdorf konnten eine ihrer zahlreichen Möglichkeiten vor 100 Zuschauern nutzen. Verrückt: Der TSV holte damit im vierten Spiel bereits das vierte Remis.

Dem TSV gelang es in der ersten Spielhälfte die Gästeabwehr mehrfach auszuspielen. Aber einen erfolgreichen Abschluss konnten Robert Krämer (7.), Patrick Röser (8.), Benjamin Heinlein (17.), Sanawullah Nurali (18.) und Philipp Vofrei (22., 24.) nicht in die Wertung bringen. Auf der anderen Seite war es nicht besser: Johannes Weibel (15., 21.) und Daniel Weber (23.) besaßen schlecht verteidigt mehrfach die Lufthoheit nach Standards im TSV-Strafraum.

Der zweite Spielabschnitt hatte weniger zu bieten. Es war das erwartet enge Tauziehen um die Zähler, von dem letztlich jeder einen bekam.

Knoten ist in Remschütz geplatzt

Währenddessen ist bei der TSG Bau Remschütz der Knoten geplatzt: Beim 8:2 (5:1) gegen den TSV Magdala war schon zur Halbzeit alles klar. Und dass, obwohl die Gastgeber auf elf Akteure verzichten mussten, selbst Trainer Clemens Möller einige Minuten mit auf das Spielfeld musste. „Aber wir haben das an diesem Tag absolut gut gemacht“, sagt der Coach.

Die TSG-Akteure störten den Gegner früh, „da war der Weg zum gegnerischen Tor nicht so weit“, erklärt der Trainer die veränderte Taktik. Christopher Kästner, der allein drei Mal traf, nutzte die kürzeren Wege zum Magdala-Tor dabei am besten.

Schwarzataler überraschen Schöndorf

Die Zuschauer waren bei der Begegnung zwischen dem Schöndorfer SV und der SG Ober-/Unterweißbach alle noch gar nicht an ihrem Platz, da hatte Oberweißbachs Sturmtank Steven Frank schon von der Strafraumgrenze genetzt und damit den Grundstein für den späteren 3:1 (1:1)-Erfolg der Gäste gelegt.

Die bislang ungeschlagenen Schöndorfer versuchten anschließend, erst einmal ins Spiel zu finden und taten sich lange schwer. Viele lange Bälle und die nötige Portion Hoffnung waren meist das Mittel beider Teams. Nach einer nur schwach abgewehrten Ecke flankte dann Alexander Haubold vor das Tor, wo Maximilian Lietz hochstieg und den Ausgleich per Kopf erzielte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein zerfahrenes Spiel. Es war klar: Das Team, das den ersten Fehler macht, wird wohl bestraft. Zum Leidwesen der Anhänger des SSV fehlte bei einer Ecke die Zuordnung und Gästespieler Max Rößner konnte per Kopf die Führung erzielen. Den folgenden Sturmlauf der Hausherren konterte dann Steven Frank mit seinem zweiten Tor des Tages.