FC Einheit Rudolstadt: Vorbereitung wird kurz und knackig

Rudolstadt. Beim Fußball-Oberligisten FC Einheit Rudolstadt begann die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit mit einem 23-Mann-Kader und klaren Zielen.

Es wird kurz und knackig beim FC Einheit Rudolstadt: Am Montagabend versammelte der neue Coach des Fußball-Oberligisten, Jürgen Walther, seine Mannschaft erstmals um sich. Und keine vier Wochen später steht bereits das erste Punktspiel für die Truppe aus dem Heinepark auf dem Programm. Insofern ist es gut, dass sich ein Großteil der Mannschaft kennt und lediglich drei Akteure den Verein verließen: Neben Konrad Schneider und James-Kevin Nahr ist auch nicht mehr Max Leon Horack dabei, der keine Berücksichtigung mehr im Kader der Rudolstädter fand und sich vermutlich dem SV Schott Jena anschließt.

Zum Trainingsauftakt dabei waren mit Gregor Kuhn und Toni Stelzer (beide vom SV Schott Jena), Ole Meißner (SpVgg. Weiden) auch A-Junior Fabian Lüddicke. Dagegen fehlte kurzfristig der Rudolstadt-Rückkehrer Sören Eismann.

„Es wird darauf ankommen, in dieser Saison frühzeitig im gesicherten Mittelfeld zu stehen“, sagt Vereinspräsident Willi Obitz, der als Saisonziel einen einstelligen Tabellenplatz ausgibt. In der vergangenen Spielzeit wurde man bekanntlich Zehnter. Um dieses Ziel zu erreichen, bittet Walther die Spieler in der Vorbereitung viermal wöchentlich zum Training. Dabei gehen die Einheiten über das Spielen mit dem Ball und dem Einstudieren taktischer Aspekte weit hinaus: Das Fitnessstudio stehe ebenso auf dem Programm wie das Nass. „Natürlich werden wir das benachbarte Freibad beim Training mit nutzen“, kündigt Walther, der erstmals einen Oberligisten trainiert, an.

Gros der Mannschaft beim Trainingsstart dabei

Die Basis für einen Klassenerhalt soll als auch mit der Badehose gelegt werden. Abgesehen davon werden die Rudolstädter neben den Trainingseinheiten auch Testspiele absolvieren, von denen bislang vier festgezurrt sind. Bereits am kommenden Samstag fährt man zu Landesklässler VfB Apolda, danach stehen die Vorbereitungsspiele gegen Blau-Weiß Neustadt (12. Juli; H), den FSV Zwickau (18. Juli, A) und den FC Saalfeld (20. Juli; A) auf dem Programm. Hinzu kommt die Teilnahme an einem Turnier des Hauptsponsors in Gera, an dem neben den Rudolstädtern noch der TSV Gera-Westvororte, der SV Schmölln 1913 und der SV Chemie Triptis dabei sind.

Erfreulich war für die Verantwortlichen, dass zum Trainingsstart das Gros der Mannschaft mit dabei war: Lediglich der noch an einer Verletzung laborierende Tom Krahnert fehlte sowie die aus persönlichen Gründen fehlenden Florian Giebel und Benjamin Bahner sowie Sören Eismann verpassten den Aufgalopp in die neue, nunmehr zwölfte Spielzeit der Rudolstädter in der Fußball-Oberliga. Der traditionell kurzweilige Auftritt des Teams am vergangenen Montagabend begann vor einigen Zaungästen jedoch mit tragender Verantwortung für die Mannschaft: Denn zunächst mussten die Tore vom benachbarten Sportplatz auf den Hauptplatz von den Spielern getragen werden.

„Die erste Woche werden wir hier trainieren, danach auf Platz drei“, kündigte der neue Coach an, der neben dem bekannten Co-Trainer Marcel Reinhardt und Teammanager Torsten Hölbing auch von Michel Schoke als Torwarttrainer unterstützt wird. Die Funktion des Sportlichen Leiters übernahm derweil Tim Ackermann.