FC Saalfeld dreht Spiel in den Schlussminuten

Nordhausen. Verrückte Thüringenliga-Partie der Saalestädter endet beim Oberliga-Absteiger Wacker Nordhausen mit einem 4:3 (1:1)-Erfolg

Mit einer bemerkenswerten kämpferischen und auch spielerischen starken Leistung vor 218 Zuschauern im Nordhäuser Sportpark belohnten sich die Giering/Langhammer-Schützlinge in einer dramatisch spannenden Partie am Ende mit einem hochverdienten Sieg gegen den Oberligaabsteiger und machten vor allem ihrem Trainer Thomas Giering, der an diesem Spieltag seinen 60. Geburtstag beging, mit diesem Sieg das wohl schönste Geburtstagsgeschenk. Bis auf die Verletzten bzw. Erkrankten Patrick Hook, Carol Werner Kaldeborn und F.rank Naumoff konnte die Mannschaft endlich komplett in dieses Spiel gehen und hatten in den ersten Minuten gleich gute Gelegenheiten. Erst scheiterte Stan Kleyla am FSV-Torhüter und kurze Zeit später war es erneut Kleyla, der aber den Ball nicht unter Kontrolle brachte. In der zehnten Minute war es dann soweit: Tim Stake setzte sich nach Doppelpass mit S.Kleyla durch und brachte seine Farben in Führung.

Kurze Zeit später beendete ein rüdes Foul am Torschützen seine Einsatzzeit und er musste das Krankenhaus in Nordhausen aufsuchen. Schiedsirchter Bachmann schickte den Foulenden sofort mit Rot zum Duschen. Der notwendige Wechsel hatte zunächst eine leichte Schockwirkung für die Gäste, was die Gastgeber mit einem direkt verwandelten Freistoß zum Ausgleich nutzten (24.). Der FC versuchte es jetzt mit Kontern, aber es fehlte die Genauigkeit. So blieb es beim Remis.

Nach der Pause waren dann die Gäste, bei denen Torhüter Clemens Bierbaum verletzungsbedingt in der Kabine blieb, wieder an der Reihe, als Valentin Fehler am langen Eck freistehend seine Mannschaft erneut in Führung schoss. Allerdings konnten die Saalfelder diesen Vorsprung nur kurz verwalten, denn der agile Schwerdt konnte eine Unachtsamkeit in der FC-Abwehr erneut zum Ausgleich nutzen.

Es kam danach noch schlimmer für die Gäste, als erneut Schwerdt mit seinem Treffer zum 3:2 das Spiel drehte. Der FC, nicht geschockt von dieser Führung, rückte jetzt näher zusammen und man merkte der Mannschaft an, dass man unbedingt etwas mitnehmen wollte und so überschlugen sich in den Schlussminuten die Ereignisse. Erst erzielte Fabian Kühne mit Flachschuss den Ausgleich, dann machte Moritz Hutschenreuter mit seinem Tor den unerwarteten Dreier perfekt. Jetzt brachen alle Dämme und der Jubel kannte keine Grenzen. Denn mit dem Sieg belohnte sich das Team für einen couragierten Auftritt.