FC Saalfeld und TSV Bad Blankenburg mit überraschenden Siegen

Saalfeld/Bad Blankenburg/Pößneck. Fußball-Mannschaften aus Saalfeld, Bad Blankenburg und Schwarza testeten am vergangenen Wochenende.

An vergangenen Wochenende testeten die höherklassigen Fußballmannschaften aus dem Landkreis. Der FC Saalfeld gewann 3:2 bei der SG. 1. FC Sonneberg, Bad Blankenburg siegte gegen Arenshausen 4:3. Der SV Schwarza verlor hingegen beim VfB Pößneck 1:3.

In einer sehr fairen Testpartie konnten Landesklasse-Kicker des FC Saalfeld nach einer starken Leistung gegen den Tabellensechsten der Verbandsliga einen hochverdienten 3:2-Sieg mit nach Hause nehmen, obwohl Trainer Giering wieder auf viele seiner Leistungsträger verzichten musste. Die eingesetzten Akteure, darunter mit Brömel, Jahn und Fehler von den A-Junioren, fügten sich sehr gut ins Spielsystem der Saalfelder ein.

Nach anfänglicher Ausgeglichenheit wurden die Saalfelder mit geschickten Angriffen immer gefährlicher. Kühne traf dann nach einem Pass von Stake zur Führung. Danach bemühten sich die Gastgeber und verstärkten ihren Angriff, hatten aber erst nach 38 Minuten ihren ersten Schuss auf das von Augustin gehütete Saalfelder Tor. In der 44. Minute kamen die Gastgeber durch Schreck zum Ausgleich.

Nach der Pause dann wieder die Saalfelder Führung, als Kühne den Ball für Fehler auflegte, der sich diese Chance nicht entgehen ließ. Die Gastgeber griffen jetzt vehement an und wurden auch gefährlicher, ohne sich aber klare Chancen zu erarbeiten. Der FC nutzte die frei werden Räume zum Kontern, doch Sonneberg konnte immer wieder klären. In der 75. Minute war der FC dann doch erfolgreich, als sich Brehm über links durchsetzte und in seine präzise Eingabe spritzte Stake und vollendete. Die nie aufgebenden Gastgeber kamen in der 88. Minute erneut durch Schreck zum Anschlusstreffer.

Respektabler Auftritt des TSV Bad Blankenburg

Einen respektablen Auftritt legte Kreisoberligist TSV Bad Blankenburg in seinem ersten Testspiel hin: Die Lavendelstädter gewannen gegen den Landesklässler SG DJK SV Arenshausen mit 4:3 und konnte damit einen missglückten Start wieder Vergessen machen.

Denn die Gäste ging früh in Führung (4.). Die Antwort der Männer vom Hainberg darauf ließ nicht lange auf sich warten: Dustin Jaksch zog aus 25 Metern ab und überraschte damit auch den DJK-Torhüter (7.). Das Spiel ging ausgeglichen weiter. Da entschied Schiedsrichter Sebastian Lindig (Unterwellenborn) nach Foul an Nurali auf Strafstoß. Diesen verwandelte Dustin Jaksch sicher und der TSV hatte damit die Nase vorn – 2:1 (25.). Kurz vor der Pause dann der erneute Ausgleich, als ein Freistoßball den Weg ins Blankenburger Netz fand (42). Doch auch dieses Zwischenresultat hatte nur eine Minute Bestand. Bei einem Rückpass auf den Torhüter roch Sanawullah Nurali den Braten und spritzte dazwischen. Das hatte nun die knappe Halbzeit-Führung des TSV Bad Blankenburg zur Folge (3:2; 43.).

Zur Halbzeitpause kamen die Gäste aber wieder zum Ausgleich. Eine feine Einzelleistung von Marius Lamczyk, der sich im Strafraum durchsetzen konnte und mit feiner Klinge neben den linken Innenpfosten traf, sorgte für das 3:3 (55.). Der TSV wirkte jetzt frischer, „die Jungs hatten richtig Lust und waren heiß darauf, endlich wieder Fußball spielen zu können“, bemerkte vor der Partie schon Jan Celny, der den urlaubenden Trainer Alexander Marr vertrat. Und so fiel doch noch der Siegtreffer für die Gastgeber durch Albert Beimy.

Letztes Drittel geht den an SV 1883 Schwarza

In Pößneck, beim Tabellensechsten der Landesklasse, absolvierte Kreisoberligist SV 1883 Schwarza sein erstes Testspiel, verlor es nach drei Dritteln – auf diese Spieleinteilung hatten sich die Teams geeinigt – 1:3.

Im ersten Durchgang zeigten die Schwarzaer ihr spielerisches Potenzial, mussten aber nach 26 Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen. Durchgang zwei dann mit der Vorentscheidung, als die Pößnecker auf 3:0 enteilten und sich damit die unterschiedliche Klassenzugehörigkeit auch in Zahlen widerspiegelte. Doch die Truppe von Trainer Jan Bresigke wehrte sich, entschied das letzte Drittel für sich. Nach Chancen auf beiden Seiten bediente Reza Sulaimani den Torschützen Tom Oschmann.

Nach dreimonatiger Spielpause gab es verständlich Licht und Schatten – und so war man dennoch froh, endlich wieder spielen zu können.