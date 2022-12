Frauen des HBV Jena 90: Der Gegenentwurf zu den Jenaer Männern

Nicola Mayerhofer (am Ball) und auch Judith Heiß (links daneben) steuerten jeweils sechs Tore zum Sieg des HBV Jena 90 über die HSG Werratal 05 in der Thüringenliga bei.

Jena. In gewisser Weise sind die Handballerinnen aus Jena dieser Tage der Gegenentwurf zu den Männern der HBV Jena 90 – warum das so ist und wie sich ihre letzte Partie für das Jahr 2022 in der Thüringenliga gegen die HGS Werratal 05 gestaltete, erfahren Sie alles hier...

So nach und nach trudelten die Frauen des HBV Jena 90 am Samstagabend im Sportkomplex Lobeda-West ein – allesamt gut gelaunt. Während die HBV-Handballer unten auf dem Feld noch in der Pflicht standen, gerade hatten sie die ersten 30 Minuten gegen Rot-Weiß Staßfurt absolviert, befanden sich die Handballerinnen von Claudia Gresch bereits im Feierabend-Modus: Ihr Tagwerk in der Thüringenliga war vollbracht; vollbracht und auch von Erfolg gekrönt, siegten sie doch in der Fremde mit 30:27 über die HSG Werratal 05. Da kann man schon einmal freudestrahlend auf der Tribüne Platz nehmen und den Männern in der Mitteldeutschen Oberliga die Daumen drücken…

Ja, in gewisser Weise gaben die Handballerinnen von der Saale in jenen Momenten den Gegenentwurf zu den Jenaer Männern, über denen während der Halbzeit bereits das Damoklesschwert der Niederlage kreiste – und das nicht zu knapp...

Für das Team von Trainerin Claudia Gresch hingegen läuft es dieser Tage bestens, thronen sie doch weiterhin souverän an der Tabellenspitze des Freistaates: fünf Spiele, fünf Siege – summa summarum zehn glatte Punkte…

Die Trainerin betonte jedoch, dass der Gegner sie doch sehr gefordert habe. „Es war ein merkwürdiges Spiel. Wir haben uns gegen Werratal aus irgendeinem Grund schwergetan, aber ich kann nicht sagen, woran es lag“, resümierte Claudia Gresch am Samstagabend, während „Mr. Vain“ von Culture Beat aus den Boxen der großen Halle des Sportkomplexes dröhnte. Einen Kritikpunkt äußerte die Trainerin jedoch während ihres Fazits: Sie habe in ihren Reihen mitunter die letzte Konsequenz vermisst – zumindest in der Offensive. „Da haben wir nicht alles reingemacht, was wir hätten reinmachen können“, bilanzierte Gresch.

Der erste Akt im Sportzentrum Breitungen gestaltete sich noch recht ausgeglichen. Zwar hatten die Jenaerinnen ab der 11. Minute die Führung inne (4:3), doch die Handballerinnen aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen blieben bis zum Pausenpfiff, der beim Stand von 12:9 erklang, in Schlagdistanz.

Auch während des zweiten Aktes konnten die Ostthüringerinnen in schöner Konsequenz ihre Führung behaupten, doch in der 36. Minute gelang es den HSG-Handballerinnen, ihren Rückstand auf ein Tor (14:15) zu reduzieren. Elf Minuten später gestaltete sich das Geschehen jedoch schon wieder anders, lagen die Jenaerinnen doch mit sechs Toren (25:19/47.) in Führung, da Claudia Stein, Chantal Meschkat und Alexandra Kraska ihr Team binnen 80 Sekunden wieder auf Kurs brachten…

Angetan zeigte sich die Trainerin indes vom Dargebotenen von Nicola Mayerhofer. Sie habe ordentlich Stimmung gemacht, sagte Claudia Gresch über die sechsfache Torschützin. Judith Heiß steuerte ebenfalls sechs Treffer zum Sieg bei. Überflügelt wurden die beiden nur noch von Claudia Stein, die beachtliche neun Tore in der Fremde erzielte.

Für die Damen des HBV Jena 90 ist das Handball-Jahr 2022 damit Geschichte, müssen sie doch erst am 15. Januar wieder antreten – und dann stehen alle Zeichen auf Derby, schließlich empfangen sie den SV Hermsdorf.