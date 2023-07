FSV Hirschberg wird Zweiter

Plauen. So verlief das Fußball-Blitzturnier in Plauen.

Fußball-Kreisligist FSV Hirschberg startete in die Saisonvorbereitung mit einem Blitzturnier bei der SG Stahlbau Plauen. Die Spielzeit betrug jeweils 45 Minuten.

Angesichts der Hitzeschlacht zeigte sich FSV-Trainer Tim Pezold sehr zufrieden mit seiner Elf. In der ersten Partie behielten die Saalestädter gegen die in der 2. Kreisliga spielende Stahlbau-Elf mit 2:1 die Oberhand. Wondra und Eck schossen die Tore. Gegen die in der Landesliga Sachsen beheimatete U19 des VFC Plauen musste sich Hirschberg mit 1:2 geschlagen geben.

Die Junioren waren technisch beschlagen, den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielte Gerloff. Am Ende reichte es für die Petzold-Elf zum zweiten Platz hinter dem Turniersieger VFC Plauen.