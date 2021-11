FSV Orlatal bietet Spitzenreiter Jena Paroli

Langenorla. In der Fußball-Kreisoberliga schafft der FSV Orlatal Langenorla ein 1:1 gegen Thüringen Jena. So verliefen zudem die Spiele in der Kreisliga, Staffel B:

Nach acht Siegen ließ der Kreisoberliga-Spitzenreiter FC Thüringen Jena bei den heimstarken Orlatalern die ersten Punkte liegen. Das Spiel stand auf einem hohen spielerischen Niveau. Beide Mannschaften legten ordentlich Tempo an den Tag und begannen offensiv. Vor 120 Zuschauern hatten die Gäste die erste Chance durch Bittner, der einen Abpraller neben das Tor setzte. Auf der anderen Seite scheiterte Barth im Eins-gegen-Eins an Torwart Oertel und den Nachschuss jagte Rosenberger vorbei.

Jenas Keeper war auch in der 12. Minute gefordert, als er gegen Näther stark reagierte. Danach kam der FC zu weiteren guten Chancen. Scheiterte Lüneburg mit einem Freistoß noch an Torwart Orlamünder, war der FSV-Keeper in der 30. Minute machtlos, als ein Schuss von Bittner im rechten oberen Eck einschlug und der Ball von der Unterkante der Latte hinter die Linie sprang. Die Geisendorf-Elf hätte nachlegen können, doch Wyrowski und Lüneburg brachten den Ball nicht über die Linie, Bittner traf per Kopf nur den Innenpfosten und Sorge scheiterte am Torwart.

Nachdem die Reich-Elf diese kritische Phase ohne Gegentreffer überstand, wurde sie zu Beginn der zweiten Hälfte wieder mutiger und konnte sich mit dem Ausgleich belohnen. Nachdem Barth mit einem Foulstrafstoß an Oertel scheiterte (55.), war Thurmann nach missglücktem Abschlag mit einem Heber aus 30 Metern erfolgreich (62.). Danach suchte der Gast vor allem über den auffälligen Bittner die sofortige Antwort, doch dieser verfehlte mit einem Fallrückzieher und Kopfball knapp das Tor. Auf der anderen Seite kämpfte der FSV leidenschaftlich und brachte die Punkteteilung ins Ziel.

FC Chemie Triptis – SG TSV 1860 Ranis 4:0 (2:0)

Verdienter Sieg der Triptiser, die ein Chancenplus besaßen. Die Gäste waren vor allem vor der Pause mit Kontern gefährlich, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Nach einem Sieler-Freistoß erzielte Jäger per Kopf die Führung. Auf der anderen Seite verpassten Doutheil mit einem Lattenkopfball und Lindig die Wende im Spiel. Kaltschnäuziger die Chemiker: Sattler erzielte mit einer Direktabnahme kurz vor der Pause das 2:0, das Sieler mit einem Strafstoß ausbaute (52.). Müller machte nach einer Ecke endgültig alles klar (74.).

FSV Hirschberg – SV Moßbach II 2:2 (2:0)

Die Hirschberger sahen zur Pause wie der Sieger aus, doch sie konnten sich trotz Überzahl keine zwingenden Offensivaktionen mehr erarbeiten. Bis zur 19. Minute passierte auf beiden Seiten nichts, ehe ein Moßbacher von Eck bedrängt wie aus dem Nichts ins eigene Tor traf. Nur wenig später erzielte Tobias Kad das 2:0. Von den Gästen vor der Pause nichts zu sehen. Doch sie zeigten eine tolle Moral, spielten zielstrebiger und kamen noch zum Ausgleich durch einen Doppelpack von Vogel (77., 83.).

SV 1990 Ebersdorf – VfB 09 Pößneck 1:1 (0:0)

Die Ebersdorfer verpassten nach drei sieglosen Spielen, sich von den Abstiegsrängen Luft zu verschaffen. Die erste Hälfte war relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Gäste. Nach der Pause kam der VfB besser aus der Kabine und ging durch einen von Zigan verwandelten Strafstoß in Führung (59.). Aber die Platzherren kämpften sich zurück und konnten durch Ruckert in der 87. Minute den verdienten Ausgleich erzielen. Durch dieses Unentschieden sind die Pößnecker weiterhin mit einem Punkt vor den Ebersdorfern in der Tabelle.

LSV 49 Oettersdorf - SG SV Grün-Weiß Tanna 1:1 (1:0)

In der Anfangsphase war der LSV die aktivere Mannschaft. Nach zehn Minuten kam die Kohl-Elf besser ins Spiel, konnte eine Drangphase aufbauen. Mitten in dieser Druckphase ging Oettersdorf durch Zölsmann in Führung. Die Schuldes-Elf versuchte, durch Standards und mit langen Bällen nachzulegen. Tanna wurde vor dem Wechsel zielstrebiger, vor allem Wyodt setzte sich immer wieder über links durch. Auch im zweiten Abschnitt drängte die Kohl-Elf auf den Ausgleich. Aufregung in der 58. Minute: Nach Foul an Woydt wurde zunächst auf Strafstoß für Tanna entschieden, aber im Nachhinein auf Abseits. Der LSV konzentrierte sich aufs Verteidigen, fing sich aber in der Nachspielzeit durch Dietrich aus dem Gewühl heraus den Ausgleich.

TSV 1898 Oppurg – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 3:0 (2:0)

Verdienter Sieg von Tabellenführer Oppurg, der vor 120 Zuschauern über weite Strecken wacher, frischer und zweikampfstärker wirkte. Dagegen verschliefen die Gäste die erste halbe Stunde völlig, lagen durch einen Doppelschlag von Baderschneider mit 0:2 zurück. Oppurg hätte nachlegen können, dagegen war von den Blau-Weißen in der Offensive nichts zu sehen. Neustadt hätte das Spiel dann doch noch einmal spannend machen können, aber Chancen durch Neubauer und Töpel wurden ausgelassen. Stattdessen machte Baderschneider mit seinem dritten Treffer nach knapp einer Stunde alles klar.

SG VfR Bad Lobenstein III – SG SV Gräfenwarth 4:1 (4:1)

Aufatmen im Lager der Bad Lobensteiner, die mit dem zweiten Saisonsieg die Rote Laterne an die Gäste abgaben. Den besseren Start hatte vor knapp 100 Zuschauern allerdings die Wehrhahn-Elf, die durch Jonuzi früh in Führung ging. Die Antwort des VfR ließ nicht lange auf sich warten, Wetzel und Lulic drehten die Partie. Dies gab der Wüstefeld-Elf Auftrieb, die in der Folge das Spiel kontrollierte und durch Brüning und Wetzel mit ihren Toren kurz vor der Pause für eine Vorentscheidung sorgte. Diese Führung ließen sich die Platzherren nicht mehr aus der Hand nehmen.

Frauenfußball: SG Mühltroff/Tanna – SV Planitz 3:2 (1:2)

Dank einer tollen Moral konnte die Spielgemeinschaft nach einem Rückstand zur Pause noch den Sieg einfahren. Die Partie war bis zum Schluss ausgeglichen und auch die Damen aus Planitz hätten gewinnen können. Den besseren Start hatte die Goj-Elf durch Jule Wyrobczyk, die einen missglückten Abschlag zur Führung nutzte. Die Gäste hielten dagegen und konnten vor dem Wechsel die Partie drehen. Zuerst traf Tanja Golesh (35.), ehe nur eine Minute später der SG ein unglückliches Eigentor unterlief. Aber die Goj-Elf kam mit viel Willen aus der Kabine. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, aber sie verfehlten knapp das Ziel oder beide Torhüterinnen waren auf dem Posten. Die Grün-Weißen wollten die drohende Niederlage abwenden. Mit einem Solo aus der eigenen Hälfte erzielte Franziska Hofmann den Ausgleich (73.) und kurz vor Schluss nutzte Isabelle Aust einen Abwehrfehler zum umjubelten Siegtreffer.