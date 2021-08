FSV Schleiz: Play-off-Halbfinale noch in den Köpfen

Schleiz. Interview der Woche: Schleizer Trainer Roger Fritzsch dämpft die Erwartungen vor dem Thüringenliga-Start

Der Auftakt für den Fußball-Thüringenligisten FSV Schleiz ist gemacht. Im Pokal zog die Mannschaft nach Verlängerung in Stadtroda mit 2:1 weiter. Wir sprachen dazu mit Trainer Roger Fritzsch.

Ärgern Sie sich noch über die Art und Weise des Spiels ihrer Mannschaft in Stadtroda oder ist das bereits Schnee von gestern?

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bei einer sehr ambitionierten Mannschaft gespielt haben. Es war definitiv kein gutes Spiel von uns, aber es war Pokal, und wir sind eine Runde weiter.

Die nächste Runde wurde bereits am Montagabend ausgelost. Ihr Team bekommt es mit dem FSV Preußen Bad Langensalza zu tun.

Ein brutal schweres Los! Sie sind aus meiner Sicht gemeinsam mit der SG TSV Gera-Westvororte die Topfavoriten auf die Meisterschaft in der Verbandsliga. Bevor es im Pokal weitergeht, steht aber erst einmal der Ligaauftakt an, und da erwartet Schleiz mit der offiziellen Saisoneröffnung des TFV am heimischen Fasanengarten ein echter Höhepunkt vor sicherlich stattlicher Kulisse.

Ist Ihr Team nach der langen Punktspielpause bereit für eine solche Aufgabe?

Die unglückliche Niederlage im Play-off-Halbfinale in Arnstadt hängt den Spielern noch unübersehbar in den Köpfen. Den Jungs fehlt momentan einfach die Leichtigkeit in den entscheidenden Spielsituationen. Die Vorbereitung war zäh und für alle Beteiligten sehr unbefriedigend. Wir hoffen aber, gemeinsam mit unseren Fans im Rücken zu alter Stärke zurückzufinden.

Ist die Aufgabe denn auch für Sie als Trainer besonders reizvoll oder ist es doch nur ein Spiel wie jedes andere auch?

Natürlich ist es reizvoll, ein Spiel am Freitagabend in Schleiz vor toller Kulisse zu spielen. Alles andere wäre eine Lüge. Aber wir müssen uns auch der Schwere dieser Partie vollends bewusst sein.

Mit dem 1. FC Sonneberg empfängt Schleiz einen völlig unbekannten Gegner. Wie bereitet man sich als Trainer darauf vor?

Ich habe natürlich versucht, ein paar Infos über dieses Team zu erhalten. Grundlegend versuchen wir aber, uns vorrangig auf unsere Vorhaben zu konzentrieren.

Auf was für ein Spiel werden sich die Zuschauer einstellen können?

Diese sogenannten Eröffnungsspiele sind zumeist von extremer Vorsicht geprägt. Kein Team weiß so richtig, wo es steht und keiner will den ersten Fehler machen. Ich sehe die größere Last schon ganz klar bei uns, aber damit müssen wir leben.

In den beiden vergangenen Spielzeiten legte der FSV mit jeweils vier Siegen einen Traumstart in der Liga hin. Hat ihre Mannschaft das Zeug dazu, das ein drittes Mal zu schaffen?

Ich beschäftige mich momentan nicht mit der Vergangenheit. Wir hatten diesmal keine gute Vorbereitung, das ist leider ein Faktum. Deshalb sollten wir schnellstens wieder mit mehr Bescheidenheit und Demut zu Werke gehen. Unser Ziel muss es jetzt vorrangig sein, stabile Leistungen abzurufen. Inwieweit es dann schon für Verbandsliga-Punkte reicht, werden wir sehen.

Und was soll insgesamt in dieser Spielzeit herausspringen?

Nach Platz drei in der vergangenen Rumpfsaison ist die Erwartungshaltung sicherlich eine ganz andere als vor einem Jahr. Wir wollen ein realistisches Maximum erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich dies nicht mit einem eventuellen Tabellenplatz oder einer Tabellenregion beantworten.

Sonneberg war ein Jahr vor dem FSV Schleiz als Aufsteiger die Überraschungsmannschaft der Thüringenliga und wurde Fünfter, konnte daran jedoch nicht anknüpfen. Muss sich nun auch der FSV Schleiz darauf einstellen, dass die zweite Saison die schwierigere ist?

Ja, meistens ist das der Fall.

Wird denn in der zweiten Thüringenliga-Saison auch ein anderer Schleizer Fußball zu sehen sein?

Mit den Rückkehrern Nicky Eichelkraut, Robby Kögler und Sebastian Tens sowie den beiden „echten“ Neuzugängen Toni Gaschler und Tim Sluga gibt es im Vergleich zum Vorsommer gleich fünf Neue in der Mannschaft – alle mit dem Anspruch auf einen Stammplatz. Unsere Spielphilosophie wird sich nur bedingt verändern. Allerdings haben wir mit Robby Kögler jetzt endlich einen Linksfuß im Team – und dies wird uns gerade in Sachen Spieleröffnung und Spielfortsetzung enorm weiterhelfen.

Apropos Robby Kögler: Nach fast einem Jahr Fußballpause und einer mehrmonatigen Reise trat er beim Testspiel in Reichenbach erstmals überhaupt wieder gegen den Ball. Nur acht Tage später stand er in Stadtroda für 120 Minuten auf dem Feld. Beeindruckt?

Wir sind in Reichenbach und einen Tag später gegen Arnstadt großes Risiko gegangen, indem wir Robby fast 160 Minuten spielen lassen haben. Ich wollte unbedingt sehen, ob er bereits eine Option für den Saisonstart ist. In Stadtroda konnte er aus meiner Sicht vollends überzeugen, und obwohl er sicherlich noch nicht einmal bei siebzig Prozent ist, sieht man, welche fußballerische Qualität er besitzt.

Toni Gaschler und Tim Sluga sind den Schleizer Fans noch weitgehend unbekannt. Auf was für Spielertypen können sie sich mit den beiden freuen?

Tim Sluga ist extrem vielseitig einsetzbar. Er lebt von seiner Dynamik und seinem unbändigen Willen. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis er bei voller Leistungsstärke ist. Toni Gaschler verfügt über eine überragende Technik. Er hat seine Stärken zweifelsohne im offensiven Eins-gegen-eins und in seinen Abschlusshandlungen. Er könnte in engen Spielen den Unterschied machen. Auch wenn der Junge die Ausbildung des FC Erzgebirge Aue genossen hat und große Qualitäten mitbringt, werden wir ihm die nötige Zeit geben, sich an den Männerfußball in der Verbandsliga zu gewöhnen.

Wie viele Positionen sind im Laufe der Trainingswoche noch für Freitagabend zu vergeben?

Wir müssen schauen, wie die angeschlagenen Spieler Sebastian Tens und Martin Berger diese Woche das Training verkraften. Hannes Kühnel und Thomas Liebold kehren aus dem Urlaub zurück. Beide erwarten wir am Donnerstag zum Abschlusstraining. Zudem werden sicherlich alle anderen in der Woche Vollgas geben, um am Freitag dabei zu sein. Es bleibt also spannend.