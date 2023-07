„Fun and move“ in Weimar ist ausgewachsen

Weimar. Fun and Move: 567 Einzelstarter, 373 Staffeln, mehr als 800 Teilnehmer in Summe – neue Rekordzahlen bei Thüringens größter Schulsportveranstaltung in Weimar.

Der Fun-and-Move-Duathlon brauchte beileibe seine 18. Austragungen am Montag nicht mehr, um „erwachsen“ zu werden. Vielmehr ereilte Cheforganisator Christian Bachmann von den Triathleten des HSV Weimar die Erkenntnis, dass die ohnehin größte Schulsportveranstaltung Thüringens mit neuen Rekordteilnehmerzahlen an die Grenze des Machbaren stieß, somit quasi eher ausgewachsen ist.

„Mehr geht in sieben Stunden nicht“, sagt Bachmann. „Natürlich hat die Sicherheit höchste Priorität. Aufgrund der Teilnehmerzahlen mussten wir einige der 37 Wettkämpfe in mehreren Startwellen austragen. So schön der Wettkampf mit tollem Wetter und nur wenigen Blessuren bei einem Gesamtfeld von mehr als 800 Schülern auch war: Vermutlich müssen wir künftig etwas zurückschrauben oder uns etwas anderes einfallen lassen.“

Dieses Künftig bedeutet für die Organisation jedes Jahr, sich mit dem Tag nach der Veranstaltung bereits auf das Eintreffen der Schulklassen im Folgejahr vorzubereiten. „Nach dem Fun and Move ist vor dem Fun and Move“, betont Bachmann den Aufwand, den ein Team ein ganzes Jahr bewältigt. Am Veranstaltungstag waren 50 Helfer im Schwanseebad dabei. „Einige nehmen extra Urlaub“, so Bachmann.

„Wenn man noch dazu an die Förderer und Sponsoren denkt, die uns kräftig unterstützen, kann man die Größenordnung ermessen.“ Bei ihnen will sich Christian Bachmann im Besonderen bedanken, da Urkunden – immerhin für alle Schüler mit Einzelstarts eine – gefertigt werden, Verpflegung bereitgestellt, die kostenfreie Nutzung des Bades ermöglicht oder bei den wenigen kleineren Verletzungen verarztet wird.

„Früher hatten wir noch das Radfahren dabei“, so Bachmann. „Logistisch ist der Mix aus Schwimmen und Laufen aber sinnvoller.“ Aus den drei Disziplinen ist längst der Fun and Move geworden, bei dem gerade in den vielen Mannschaftswettbewerben das Teamwork im Zentrum steht. „Es ist schön zu sehen, wie auch die Jüngsten begeistert zusammenarbeiten, wenn eine schwimmt und der andere läuft.“

Von jenem Miteinander hätten Bachmann und seine Mitstreiter infolge einer äußerst raren sportlichen Konstellation gern etwas mehr zurückgegeben, als sie durften. Da nach dem Schulteamwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ nur eine Schule zum Bundesfinale nach Berlin fahren darf, mussten die sekundengleichen Teams des Goethe- und Humboldt-Gymnasiums auf Platz eins getrennt werden. Das bessere „Streichergebnis“ entschied zugunsten der Goethe-Schützlinge.