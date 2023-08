Beim Landespokalspiel traf Einheit-Teammanager Torsten Hölbing (links) seinen ehemaligen Mitspieler und heutigen Meuselwitzer Coach Georg-Martin Leopold. Am kommenden Wochenende kann Hölbing nicht mehr in Erinnerungen schwelgen, sondern will mit dem FC Einheit den ersten Oberligasieg der Saison einfahren.