Gelungener Start nach jahrelanger Wettkampfpause für den LAC Rudolstadt

Rudolstadt. Sportler des LAC Rudolstadt bei den Crosslauf-Landesmeisterschaften in Günthersleben und beim Erfurter Hallenmeeting vorn mit dabei

Einen fulminanten Start- und Zielsieg Jasmin Konrad (W 11) vom LAC Rudolstadt in Günthersleben bei den diesjährigen Landesmeisterschaften im Cross hin. Die 1,5 Kilometer lange Strecke war zwar flach, aber durch den unterschiedlichen Bewuchs sehr kräftezehrend und kurvenreich. Durch den explosiven Start und den aggressiven Laufstil verlor oftmals sogar die Verfolgergruppe den Blickkontakt. Mit einer Zeit von 5:36 min überquerte sie als Erste die Ziellinie. Mit Platz vier in der Altersklasse W 10 unterstrich Lena Meuselbach ihre gute Form.

Herausragend auch die Leistung der Mannschaft in der WU 12 mit Jasmin Konrad, Lena Meuselbach und Emilia Stemplewitz, die mit nur zwei Sekunden Rückstand hinter dem ASV Erfurt Platz zwei belegten. Die ebenfalls für den LAC Rudolstadt startende Mona Rott und Mia Thiene (beide W11) gaben ihr Bestes und mussten feststellen, dass ein Crosslauf eigene Gesetze hat.

Am Wochenende startete ein kleines Team beim regionalen Hallenmeeting in Erfurt. Felix Werner (M12) eröffnete als Erster der LAC-Mannschaft die Wettkämpfe mit dem Weitsprung. Als Kleinster in der Gruppe schaffte er es mit 4,20 Meter in den Endkampf der acht Besten, konnte aber danach nicht weiter eingreifen. Obwohl das Brett fast immer optimal getroffen, blieb er unter seinen Möglichkeiten mit Platz acht. Nach längerer Wettkampfpause wollte es auch Emily König (W 15) mal wieder wissen. Im 60-m-Sprint überzeugte sie mit kraftvollen 8,20 Sekunden, die den dritten Platz bedeuteten.

Beim Weitsprung hilft manchmal Mut machen und Zuversicht vermitteln. Emily König landete mit 4,91 Meter auf Platz zwei. Constantin Aust (MU 18) wollte es danach besser machen als bei der Deutschen Meisterschaft in Rostock. Nach einem Raketenstart blieb die Uhr bei 7,30 Sekunden stehen. Damit war er der Schnellste. Auf den 200 Metern kam er in 23,31 Sekunden auf Rang zwei. „Mir fehlten die Körner“, sagt er. Das Meeting endete mit einem umkämpften 800-m-Lauf von Jasmin Konrad in 2:43,18 min, der ihr Platz zwei einbrachte.

In der Halle werden 4 x 200 Meter gelaufen, ein Umstand, mit dem man klar kommen muss. Ab Runde zwei setzten sich die drei Läuferinnen von der Gruppe ab. Die Führung wechselte ständig, bis sich in einem von der ganzen Halle angefeuerten Schlussspurt Greta Sandner hauchdünn vor Jasmin Konrad durchsetzte. Nach mehreren Jahren Wettkampfpause des LAC Rudolstadt somit ein gelungener Start in die Hallensaison in einem gut besetzten Hallenwettkampf.