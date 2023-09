Gräfenwarth mit Kantersieg an die Spitze

Hirschberg. So verlief der Kreisliga-Fußball in der Region.

Kreisliga: FSV Hirschberg – FSV Orlatal Langenorla II 2:1 (1:1)

Die chancenreicheren Hirschberger behielten verdient die Oberhand. Die Platzherren waren spielbestimmend und gingen durch eine Direktabnahme von Schulze in Führung. Kurz vor der Pause wurde der Gast stärker, scheiterte per Kopf am Pfosten, ehe Röser der Ausgleich gelang. Die erneute FSV-Führung erzielte Mahmood nach dem Wechsel. Danach konnte die Petzold-Elf große Konterchancen nicht zur Entscheidung nutzen.

TSV 1898 Oppurg – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 1:2 (0:1)

Wegen einer Sportgerichtsentscheidung aus der Vorsaison musste das Spiel als Geisterspiel ohne Zuschauer stattfinden. Oppurg gab zunächst den Ton an, ließ aber durch Pernt und Köhler beste Chancen liegen. Stattdessen gingen die Blau-Weißen durch Weise in Führung. Kurz nach der Pause erzielte Pernt den Ausgleich. Einen Tick abgezockter waren die Gäste, die durch Weise den Siegtreffer erzielten.

SG TSV 1860 Ranis – LSV 49 Oettersdorf 4:0 (2:0)

Einen ungefährdeten Sieg konnten die Raniser verbuchen. Nach Doppelpass mit Lindig erzielte Welsche die frühe Führung. Nach knapp einer halben Stunde lief Torjäger Lindig zur Hochform auf, entschied mit drei Treffern die Partie. Die Gäste verpassten durch Brünner mit der einzigen Chance den Ehrentreffer.

SV Gräfenwarth – Bodelwitzer SV 6:0 (3:0)

Die Platzherren hatten zunächst Glück, dass Bodelwitz durch Dietzel nur die Latte traf. Doch fortan war die Wehrhahn-Elf chancenreicher, Orshak (2) und Sambu schossen eine klare Führung heraus. Auf der Gegenseite verpassten Meyer und Dietzel den Anschluss. Dazwischen schwächte sich die SVG mit Rot, baute dennoch durch Sambu, Yamnych und Reschke die Führung aus.

Frauen: SG Pfaffengrün/Zobes/Greiz - SG Berg/Tanna 11:1 (5:1)

Bevor die SG Berg/Tanna am kommenden Sonntag in Schwarzenberg in die Kreisklasse-Saison startet, unterzog sie sich noch einmal einen Test gegen die in der Landesklasse Sachsen spielenden Vogtländerinnen. Der Klassenunterschied war für die Goj-Elf spielerisch und läuferisch deutlich sichtbar. Die Gäste konnten sich mit dem Ehrentreffer durch eine Einzelleistung von Vanessa Sachs belohnen. Die Treffer für die Heimelf erzielten Isabell Knauer (4), Laura Kühn (3), Annika Walck (2), Lou Stöß und Anna Schlegel.