Jena. Was bei Grün-Weiß Stadtroda gerade falsch läuft, und warum der SV Jena-Zwätzen gerade einen guten Lauf hat, verrät Trainer Peter Dauel vor der Partie in der Landesklasse. Außerdem verrät er, warum er nicht vor Ort sein wird und was derzeit für ihn die schönste Sache der Welt ist …