Gürtelprüfung beim 1. SSV Saalfeld als Motivationsschub

Saalfeld. Warum mehr als ein Dutzend Akteure der Abteilung Esdo des 1. SSV Saalfeld eine Prüfung mit dem Bundestrainer Kunibert Back absolvieren, erfahren Sie hier.

Nach nunmehr zweijähriger Prüfungspause aufgrund der Corona-Pandemie mit Lockdown und Trainingssperre war es für die Mitglieder der Esdo-Abteilung des 1. SSV Saalfeld endlich soweit: Esdo-Bundestrainer Kunibert Back aus Rauenberg-Malschenberg war zu Gast in Saalfeld und unterrichtete die Akteure.

Unter den aktuell geltenden Infektionsschutzregeln unterrichtete er einen Prüfungsvorbereitungslehrgang für alle Mitglieder der Saalfelder Abteilung. Im Anschluss prüfte er die Leistung einiger Sportler entsprechend des Prüfungsprogrammes.

So absolvierten insgesamt 13 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Gürtelprüfung zum nächsthöheren Gürtel und konnten sich über eine Urkunde und natürlich dann auch über die neue Gürtelfarbe freuen.

Ein besonderer Dank gilt den Organisatoren, die mit viel Engagement und großer Mühe die Hygienemaßnahmen für die Gürtelprüfung auf den Weg brachten. Für die Sportler war die Gürtelprüfung somit ein Motivationsschub, in einer Zeit, in der seit langem nicht an regelmäßiges Training oder Wettkämpfe zu denken ist.

Aber was ist eigentlich Esdo? Esdo (European-Self-Defense-Organisation) ist die europäische Alternative zu den asiatischen Kampfsportarten. „Dabei ist Esdo genau genommen kein Kampfsport, sondern nach der Definition seiner Begründer – Kunibert Back, Peter Krenkler Andreas Holzwarth – eine zeitgemäße Synthese aus Gesundheits- und Selbstverteidigungssport“, heißt es auf der Homepage des 1. SSV Saalfeld. Dabei werde der Ausübende nicht in ein festes Schema gepresst.

Beim Esdo werden sämtliche körpereigenen Fähigkeiten wie Kraft, Kondition, Schnelligkeit, Flexibilität und Reaktionsvermögen trainiert, wobei die Angriffsenergie des Gegners – ähnlich dem Aikido – gegen diesen ausgenutzt wird und ist daher auch besonders für schwächere Personen, wie Frauen, Kinder und ältere Menschen geeignet.