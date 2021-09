Hajrulla macht den Unterschied für den FC Carl Zeiss Jena II

Rudolstadt. Der FC Einheit Rudolstadt verliert seine erste Oberliga-Heimbegegnung gegen den FC Carl Zeiss Jena II mit 1:3 (1:2)

Romarjo Hajrulla teilt das Los vieler Torjäger. Sie sind im Spiel nur wenig zu sehen, machen aber die entscheidenden Tore und damit den Unterschied. So war es auch bei dem Jenaer Angreifer, der zwar am Samstag in der Pokalpartie in Martinroda zum Einsatz kam, aber, so Trainer Heiko Weber, nicht zum Kader der Ersten gehört, weil er sich etwas verzockt habe.

Doch diesmal zeigte er seine Qualitäten. Zwei Mal ließen die Gastgeber dem Schützen allerdings zu viel Platz und der „bedankte“ sich zunächst mit einem attraktiven Seitfallzieher aus 16 Metern Marke „Tor des Monats“, um dann binnen vier Minuten mit einem Schuss, gleichfalls aus dieser Distanz, kurz vor der Pause „nachzuwaschen“.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Es waren zwei Traumtore Tore aus dem Nichts“, befand Jenas Coach und setzte hinzu, dass ein Unentschieden wohl dem Spiel am ehesten gerecht geworden wäre. Aber, so Weber wörtlich: „Was ist schon gerecht im Fußball?!“

Beide Mannschaften begannen zunächst abwartend und so gab es mehr als eine Viertelstunde lang keine Torraumszene. Doch nach 17 Minuten setzte Maximilian Schlegel zur präzisen Flanke von rechts an, fand im Strafraum den frei stehenden Kapitän Marco Riemer und der netzte unhaltbar per Kopf ein.

Dieser Treffer gab den Rudolstädtern Auftrieb und die kamen, das anerkannte auch der FCC-Trainer so, zu zwei „Riesen“. Einheit-Torhüter Max Bresemann war erst nach 40 Minuten gefordert. Dann folgten die beiden Hajrulla-Tore, die Jähnisch so sah: „Wir haben den Gegner mit ein paar Fehlpässen und eine Überzahlsituation zurückgeholt und damit an beiden Toren eine Aktie.“

Die Einheit versuchte im zweiten Durchgang dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Aber Fortuna trug nicht die Farben grün-gelb. Ganz besonders beim Schuss an den Innenpfosten von Riemer (68.). Auch der Kopfball von Benjamin Bahner (80.), der in der Nacht aus den USA zurückgekehrt war, fand nicht den Weg ins Gehäuse. Kurz vor Ultimo verpasste Tarkan Ücüncü die Möglichkeit zur Entscheidung (88.), In der Nachspielzeit machte er es dann besser.

Natürlich war der Trainer der Einheimischen nach Spielschluss enttäuscht, aber er wusste auch, woran es unter anderem lag, dass seine Elf als Verlierer den Platz verließ: „Die letzten drei Wochen haben uns nicht gut getan, da wir in Sachen Fitness noch einiges aufzuarbeiten haben“, sagte Holger Jähnisch.

Pendant Heiko Weber war mit dem Spiel seiner Mannschaft trotz des Sieges insgesamt nicht zufrieden. „Aber wir sind natürlich froh, dass wir hier gewonnen haben und Holger wird nächste Woche siegen.“

Vielleicht hat Rudolstadt dann den Spieler, der den Unterschied macht.