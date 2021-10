Handballerinnen vom HBV Jena lochen auf Golfplatz ein

Jena-Münchenroda. Anlässlich der offiziellen Präsentation der Mannschaft begab sich das „Wolfsrudel“ auf das Grün.

Die Damen des HBV Jena widmeten sich am Dienstag dem Golfspiel. Anlässlich der offiziellen Präsentation der Mannschaft begaben sich die Jenaer Handballerinnen auch auf das Grün des Golfplatzes in Münchenroda.

Das „Wolfsrudel“ – so nennen sich die Handballerinnen selbst; für die Bezeichnung stand ein Kinderlied Pate – hat seine ersten beiden Partien in der Mitteldeutschen Oberliga knapp verloren, doch beim ersten Heimspiel am 16. Oktober gegen den HC Rödertal II wollen sie nun die ersten Punkte der noch recht jungen Saison holen.