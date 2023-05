HBV-Damen zeigen sich weiterhin gnadenlos

Jena. Zwar dürfen sich die Handballerinnen des HBV Jena 90 bereits Meisterinnen nennen, doch deswegen präsentierten sie sich am vergangenen Spieltag nicht weniger entschlossen. Im Gegenteil

Zwar dürfen sich die Handballerinnen des HBV Jena 90 bereits Meisterinnen nennen, doch deswegen präsentierten sie sich am vergangenen Spieltag nicht weniger entschlossen. Im Gegenteil: 40:10 siegte das Team von Trainerin Claudia Gresch am vorletzten Spieltag der Thüringenliga im Sportkomplex Lobeda-West über die HSG Werratal 05. Bereits nach 30 Minuten lagen die Gastgeberinnen mit 20:5 (!) in Führung. Für die Jenaerinnen war es der nunmehr 13. Sieg im 13. Spiel. Erfolgreichste Werferin in den HBV-Reihen war Lena Herrmann, die sechs Tore zum Kantersieg ihres Teams beisteuerte.