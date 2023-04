HBV Jena 90: Ohne Kapitän Kevin Elsässer-Pech gegen Delitzsch

Jena. Am Samstag empfangen die Handballer des HBV Jena 90 in der Oberliga Concordia Delitzsch

Am Montagabend war Daniel Hellwig mit der Vorbereitung auf den kommenden Gegner so gut wie fertig. Der Trainer der Handballer des HBV Jena 90 hatte zu jenem Zeitpunkt schon reichlich Material über jenes Team gesichtet, welches seine Handballer und er am Samstagabend ab 19 Uhr im Sportkomplex Lobeda-West empfangen werden, den NHV Concordia Delitzsch. „Das ist eine sehr gefestigte Mannschaft, die jedoch hin und wieder schwächelt – und das müssen wir ausnutzen, zumal wir zu Hause spielen“, sagte Daniel Hellwig über den Tabellenfünften. Verzichten muss der HBV-Trainer am Samstag jedoch auf Kevin Elsässer-Pech. Der Kapitän ist nach einem grippalen Effekt noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte.