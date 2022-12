Jena. Am Sonntag stehen die Hockey-Herren des SSC Jena zum letzten Mal in diesem Jahr in der Pflicht, empfangen sie doch ab 12.30 Uhr in Lobeda-West den SV Motor Meerane – und dann wird der genesene Kapitän Camilo Peña Philipp wieder mit an Bord sein. Dafür müssen die Jenaer vorerst auf einen anderen zentralen Akteur verzichten. Um wen es sich dabei handelt, erfahren Sie hier...