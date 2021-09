Hirschberg gewinnt Pokalfight, Bodelwitz mit Kantersieg

Görkwitz/Plothen. So verliefen die Spiele der ersten Runde im diesjährigen Kreispokal.

SG Görkwitz/Plothen – Bodelwitzer SV 2:9 (0:5)

Die Hoffnungen der Freizeitliga-Mannschaft auf ein Weiterkommen im Kreispokal gegen das Kreisklasse-Team erstickten früh im Keim. Nach einem Missverständnis erzielte Bergner die Führung. Der spielbestimmende BSV nutzte die Inkonsequenz der SG und sorgte innerhalb von vier Minuten durch drei Tore für eine Vorentscheidung. Diezel per Strafstoß, Hercher und noch einmal Diezel, bevor Hasselmann (31.) mit schönem Solo zur klaren Pausenführung traf. Die SG konnte durch Steinhäuser und Limmer das Ergebnis freundlicher gestalten. Doch der Torhunger der Gäste war nicht gestillt, die das Ergebnis durch Treffer von Seifert, Pütz und Dietzel in die Höhe schraubten.

FC Chemie Triptis II – SV Kickers Maua 0:3 (0:1)

Obwohl die Triptiser mehr Spielanteile sowie die besseren Chancen besaßen, mussten sie gegen den Kreisligisten die Segel streichen. Maua war effektiver und setzte mit einem Freistoß (32.) an den Pfosten das erste Achtungszeichen. Ein weiterer Freistoß war Ausgangspunkt für die Pausenführung durch Grabinskis Kopfball. Die Platzherren versuchten bis zum Schluss alles, mussten sich in den letzten drei Minuten durch Treffer von Merlaku und Grabinski aber geschlagen geben.

FSV Orlatal Langenorla III – SG VfR Bad Lobenstein II 0:4 (0:0)

Am Ende setzte sich der Favorit aus der Kreisoberliga klar durch. Die Treffer fielen erst in der letzten Viertelstunde. Bis dahin lieferte der FSV den Koseltalern einen beherzten Kampf. In der 73. Minute erlöste Linke die Gäste mit seinem Treffer. Oswald per Doppelpack und Wetzel machten schließlich alles klar.

FSV Hirschberg – SV St. Gangloff 5:3 n.V. (1:2, 3:3)

Die Hirschberger lagen in der 78. Minute bereits mit 1:3 zurück und sahen wie der Verlierer aus, doch sie schossen sich noch in die Verlängerung und letztlich zum Sieg. Der FSV begann stark, kam zu einigen Chancen und ging durch Noack in Führung. Die Gäste konterten gefährlich, konnten durch den Doppelschlag von Gruber die Partie drehen, der zudem im zweiten Abschnitt einen Strafstoß verschoss. Obwohl die Gäste ab der 76. Minute in Unterzahl spielten, konnten sie wiederum durch Gruber die Führung ausbauen. Doch Hagen per Freistoß und Eck nach einem Abpraller ließen den FSV hoffen, der sich durch Schulzes verunglückte Flanke und Müllers Solo in der Verlängerung noch in diesem Pokalfight durchsetzen konnte.

SV 08 Rothenstein II – FSV Schleiz II 4:7 n.E. (1:1, 2:2, 3:3)

Erst im Elfmeterschießen konnte sich der FSV im Kreisliga-Duell durchsetzen. Das es soweit kam, haben die Gäste Leon Eichelkraut zu verdanken, der in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte und auch in der Verlängerung per Strafstoß für den Gleichstand sorgte. Zuvor ging die Kunte-Elf durch Nukovic (35.) in Führung, die Beck nur zwei Minuten später ausglich, ehe Schmedicke den SV 08 in der 70. Minute und in der Verlängerung (98.) jeweils in Führung schoss. Der FSV hatte vom Punkt durch Kunte, Schubert, Voit und Nukovic die besseren Nerven, während bei Rothenstein nur Rau traf.

FSV Orlatal Langenorla II - SV Eintracht Camburg II 3:0 (1:0)

Das Duell der Kreisklasse-Teams konnte der FSV Orlatal für sich entscheiden. Nachdem Müller die Hausherren kurz vor der Pause in Führung schoss, war Veliqis Treffer zum 2:0 wie eine Vorentscheidung. Die Eintracht musste sich mit dem 3:0 durch Oechsner zehn Minuten vor Schluss geschlagen geben.

FC Chemie Triptis – SV Gleistal 90 5:1 (2:1)

Die Triptiser setzten sich gegen den Kreisoberligisten dank einer besseren Chancenverwertung verdient durch. Per Freistoß brachte Schulz den FC in Führung, die Vasold ausglich. Nachdem Meier für die Gäste vergab, brachte Sattler mit einem Freistoß die Staps-Elf erneut in Front, Linke (77.) baute aus. Zwei Minuten später hätte es noch einmal spannend werden können, aber Keeper Weigelt parierte zweimal großartig. Afghan und Müller machten in den Schlussminuten alles klar.

VfB 09 Pößneck II – SG SV Hermsdorf II 6:2 (3:1)

Mit einem klaren Sieg zogen die Pößnecker in die nächste Pokalrunde ein. Die Lucanus-Elf ging früh durch einen Strafstoß von Henniger in Führung, die Schnabelrauch ausbaute. Mit dem Anschlusstreffer durch Thomas konnten die Gäste wieder Hoffnung schöpfen, die aber Bursuc noch vor der Pause zerstörte. Als der VfB durch den Doppelschlag von Leeg und Bursuc die Führung ausbaute, war die Partie entschieden. Frank legte noch einen nach, ehe Friedrich für Ergebniskosmetik sorgte.

SG Möschlitz – SG Thalbürgel/Bürgel 0:6 (0:3)

Wie erwartet zog der Kreisoberligist in die nächste Runde ein, der durch Oertel in der 18. Minute die Führung erzielte. Als die Gäste durch einen Doppelschlag in der 36. und 39. Minute zwei weitere Tore nachlegten, war eine Vorentscheidung gefallen. Möschlitz kämpfte aufopferungsvoll, konnte aber weitere Gegentreffer durch Schwabe (2) und Zimmermann nicht verhindern.

TSV 1898 Neunhofen – SG SV Grün-Weiß Tanna 0:3 (0:0)

Verdient konnten sich die Grün-Weißen behaupten, benötigten aber eine gewisse Anlaufzeit. Die Heinisch-Elf bestimmte von Beginn an das Geschehen, zwingende Chancen aus dem Spiel heraus fehlten allerdings. Gefährlich wurde es nur durch Freistöße. Im zweiten Abschnitt ließen die Gäste den Ball besser laufen, was sich auszahlen sollte. Schmidt (62.) war Ausgangspunkt zur verdienten Führung, dessen Kopfball Weber ins Tor abfälschte. Die SG legte durch Fiebig (72.) nach. Spranger war es vorbehalten, mit einem Strafstoß für die Entscheidung zu sorgen.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – BSG Chemie Kahla II 5:6 n.E. (2:2, 2:2, 1:1)

Im Duell der Kreisligisten wähnten sich die Blau-Weißen schon in der nächsten Runde, führten bis in die Nachspielzeit hinein mit 2:1, als Schurtzmann für die Gäste der Ausgleich gelang. Kahla war es auch, das nach einer Viertelstunde durch Tänzer in Führung ging. Aber Thuy und Hirsch drehten die Partie. Da in der Verlängerung nichts passierte, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Da erwiesen sich die Gäste etwas glücklicher. Für Kahla verwandelten Gleu, Wohllebe, Jüngling und Tänzer, während für Neustadt Hirsch, Kern und Weise trafen.

SG SV 1896 Rockau – TSV 1898 Oppurg 1:8 (0:4)

Souverän setzten sich die Oppurger beim Kreisklasse-Team durch. Pellenat eröffnete den Torreigen. Rein, noch einmal Pellenat und Conrad sorgten bereits zur Pause für klare Verhältnisse. Auch in der zweiten Halbzeit ließ die Rudat-Elf nicht nach und münzte die Überlegenheit in weitere Tore durch Rein, Hejsek und Schwalme um. Rockau belohnte sich mit dem Ehrentreffer durch Forner.

VfB Steudnitz – SG TSV 1860 Ranis 1:3 n.V. (1:1, 0:0)

Nur knapp verhinderten die Burgstädter das Pokal-Aus. In der Partie passierte bis kurz vor Schluss nichts. In den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. In der 88. Minute erzielte Dielforder für Steudnitz die Führung, die Lindig in der vierten Minute der Nachspielzeit ausgleichen konnte. In der Verlängerung hatte die SG die größeren Kraftreserven und sorgte durch Franke und Lindig für das Weiterkommen.

TSV Gahma – SV Moßbach II 0:8 (0:4)

Keine Blöße gab sich die Wilfert-Elf in Gahma, die durch frühe Tore von Spindler und Vogel die Weichen auf Sieg stellte. Als Spindler und Pasold zwei weitere Treffer nachlegten, war die Partie bereits zur Pause entschieden. Moßbach ließ im zweiten Abschnitt nicht locker und münzte die Chancen in weitere Treffer um.

LSV 49 Oettersdorf – FC Thüringen Jena 0:3 (0:1)

Verdienter Sieg des FC Thüringen, den er erst in der Schlussphase sicherstellte. Der LSV zog sich achtbar aus der Affäre, machte es dem Favoriten so schwer wie möglich, wie Trainer Alexander Schuldes resümierte. Wie zu erwarten, übernahmen die Gäste die Spielkontrolle. Nach einer halben Stunde konnte LSV-Keeper Schinkitz noch parieren, war aber gegen den Nachschuss von Kowalik machtlos. Die Gäste waren gewarnt, ein schnelles Tor nachzulegen, doch die Abschlüsse waren zu unpräzise. So musste die Geisendorf-Elf bis zur 74. Minute warten, ehe Rabia und Wyrowski alles klarmachten.

SV Wöllmisse – SG VfR Bad Lobenstein III 3:5 (2:2)

Die Gäste gingen durch einen Doppelpack von Oswald früh mit 2:0 in Führung. Doch die Freude währte nur kurz, denn Kohlmann gelang ebenfalls ein Doppelpack und nach zwanzig Minuten stand es 2:2. Davon ließ sich die SG nicht beirren und geriet in der 52. Minute durch Baer auf die Siegerstraße. Als Lulic und Oswald innerhalb von zwei Minuten nachlegten, war die Partie entschieden. Kohlmanns dritter Treffer bedeutete nur noch Ergebniskosmetik.

TSG Zwackau – SC Empor Mörsdorf 1:5 (0:4)

Äußerst ungünstig begann die Partie für die Zwackauer, die nach sieben Minuten durch Tore von Schmid und Hebenstreit 0:2 zurücklagen. Als der Favorit aus der Kreisliga wiederum durch Hebenstreit und Schmid nachlegte, waren bereits zur Pause alle Messen gelesen. Lohn für die tapferen Zwackauer war der Ehrentreffer durch einen von Kosien verwandelten Strafstoß. Der Schlusspunkt war den Gästen vorbehalten, bei denen Neteque für den Endstand sorgte.

SG SV Gräfenwarth II – FC Thüringen Jena II 0:3 (0:1)

Die zweite Mannschaft des FC Thüringen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und konnte sich verdient durchsetzen. Die Tore für den Kreisligisten erzielten Sahadeo (2) und Berger.

Täler SV Ottendorf – SG TSV 1860 Ranis II 2:3 (1:0)

In einem abwechslungsreichen Spiel ging Ottendorf durch Erbse in Führung. Nach der Pause drehten die Gäste durch Wachter und Weedemann die Partie. Im Gefühl der Freude war die SG-Abwehr im Gegenzug unsortiert, was Mametzhuma Uulu mit dem Ausgleich bestrafte. Schließlich war es Weedemann, der zehn Minuten vor Schluss die Raniser zum Sieg schoss.

Weitere Ergebnisse:

SV Fortuna Gefell – SG SV Hermsdorf 0:2 (Wertung), SV Jenapharm Jena – SG SV Gräfenwarth 2:3, SV Schott Jena III – Post SV Jena 2:1, SG SV Elstertal Silbitz/Crossen/Königshofen II – SV Frauenprießnitz 5:1, BSC Jena – SV Lobeda 77 II 7:8 n.E., SV Jena-Zwätzen III – SV Eintracht Camburg 2:3, SV Kickers Maua II – SV Klengel-Serba 09 3:4 n.V., SV Lobeda 77 – SV Jena-Zwätzen II 4:1. Freilos: SG Union Isserstedt, FC Thüringen Jena III, FSV Orlatal Langenorla.