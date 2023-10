Hirschbergs Anton Kautzky (am Ball) setzt sich gegen den Oettersdorfer Niclas Hoffmann durch.

Hirschberg nimmt Oettersdorf auseinander, Karten-Spektakel in Gräfenwarth

Kleindembach. So verliefen die hiesigen Kreisliga-Partien im Fußball.

Kreisliga: FSV Orlatal Langenorla II – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 0:5 (0:0)

Aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit konnten sich die favorisierten Gäste verdient durchsetzen. Die Platzherren machten es den Blau-Weißen schwer. Zur zweiten Hälfte stellte sich Neustadt offensiver auf. Käpnick im Nachsetzen erzielte kurz nach Wiederanpfiff das 1:0. Die Gäste wurden spielbestimmender und münzten die Vorteile durch die Doppelpacks von Weise und Kern in Tore um.

SV Gräfenwarth – TSV 1898 Oppurg 2:4 (1:2)

In einer hitzigen und farbenfrohen (2 mal Rot, 8 mal Gelb) Partie behielt Oppurg die Oberhand. Mann des Spiels bei den Gästen war Rein, der drei Treffer erzielte. Den besseren Start hatten die Platzherren, die früh durch Orshak in Führung gingen. Korn und Rein drehten das Spiel. Danach schwächte sich die Heimelf mit Roter Karte und fing sich das 1:3 durch Rein ein. Dennoch schöpfte der SVG nach dem Anschlusstreffer von Monteiro wieder Hoffnung. Die Ausgleichsbemühungen bekamen einen weiteren Dämpfer, als die Gastgeber erneut Rot sahen. Schließlich war es Rein, der in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte.

LSV 49 Oettersdorf – FSV Hirschberg 1:7 (0:2)

Völlig verdient nahmen die Saalestädter die Punkte mit nach Hause. Nachdem Mahmood den Pfosten traf, schossen Gerloff und Mohr eine schnelle Führung heraus. Danach verpasste der FSV die Vorentscheidung. So machte Seifert mit seinem Anschluss die Partie wieder spannend. Die Hoffnungen des LSV auf eine Wende verpuffte, als Gerloff das 3:1 erzielte. Die Petzold-Elf ließ nichts mehr anbrennen, erzielte weitere Tore durch Eck, Naumann, Wondra und Mahmood. Mit dem Sieg verbesserten sich die Gäste auf Platz 3 in der Tabelle.

Bodelwitzer SV – SG TSV 1860 Ranis 1:5 (0:4)

Der Tabellenführer ließ gegen den Aufsteiger nichts anbrennen. Dabei war nach der Führung durch Richter der Doppelschlag von Lindig und Schad vorentscheidend. Der BSV musste trotz aller Bemühungen einen weiteren Treffer von Torjäger Lindig hinnehmen. Die Platzherren kamen durch Schmidt noch zum Ehrentreffer.

Kreisklasse Frauen Hof: SG Berg/Tanna – SG Oberpreuschwitz/Bayreuth II 9:0 (5:0) Abbruch

Die Heimelf konnte sich gegen die von Beginn an mit zwei Spielerinnen in Unterzahl agierenden Gäste klar behaupten. Die Goj-Elf bestimmte die Szenerie, immer wieder hebelten Johanna Picker und Michelle Buse die Gäste-Abwehr mit Doppelpässen aus. Beide Spielerinnen schossen alle neun Tore, wobei vor allem Michelle Buse mit acht Treffern nicht zu halten war. Da sich eine weitere Akteurin der Gäste verletzte, wurde die Partie in der 75. Minute beim Stand von 9:0 abgebrochen.