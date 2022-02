Hohe Pleiten für Oppurg und Hirschberg

Der Triptiser Lutz Jäger (am Ball in einer früheren Partie) erzielte gegen den SV Schmölln 1913 II den Ausgleich.

Tanna. So verliefen die Testspiele der Kreisligisten am Wochenende

SG SV Grün-Weiß Tanna – ATS Selbitz 3:3 (2:0)

Obwohl die Grün-Weißen zweimal mit zwei Toren Vorsprung führten, mussten sie sich am Ende mit einem Unentschieden begnügen. Den besseren Auftakt hatte die Kohl-Elf, Dietrich war in der 18. und 20. Minute erfolgreich. Jeweils nach Einwürfen von Steinig traf er per Kopf. Ab Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel. Zunächst scheiterte Hohberger freistehend an Torwart Degenkolb und anschließend Wehder im Nachschuss am Pfosten. Die in der Kreisklasse Frankenwald spielenden Selbitzer waren auch nach Wiederanpfiff aktiv. Verpassten sie zweimal knapp den Anschluss, war Fraaß per Kopf erfolgreich (64.) Die SG antwortete mit einem Konter über Golditz, den Dietrich mit seinem dritten Treffer in der 69. Minute abschloss. Diese Führung brachte keine Sicherheit in die Reihen der Platzherren. So kam die ATS-Elf durch einen Doppelpack von Erbas zum Ausgleich.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

SG VfR Bad Lobenstein II – TSV 1898 Oppurg 6:0 (3:0)

Oppurgs Trainer Nico Rudat sagte nach dem Spiel, dass die Platzherren in allen Belangen besser waren und verdient siegten. Ein Klassenunterschied war deutlich zu erkennen. Bis zur Pause sorgte der Kreisoberligist durch den Doppelpack von Wetzel und einem Treffer von Richter für die Vorentscheidung. Die Oppurger mussten noch drei weitere Gegentreffer durch einen Hattrick von Fuchs hinnehmen.

FC 1910 Martinlamitz – FSV Hirschberg 7:0 (4:0)

Auch der FSV Hirschberg sucht noch seine Form, kassierte nach der Niederlage in der Vorwoche eine weitere Schlappe, die sehr deutlich ausfiel. Die Gäste kamen zunächst gut in die Partie, konnten aber drei Möglichkeiten nicht nutzen. Mit dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Eck ging bei der Rausch-Elf nichts mehr. So lagen die Saalestädter zur Pause aussichtslos zurück. Die Elf aus der Kreisklasse Hof legte noch drei Treffer nach.

FC Chemie Triptis – SV Schmölln 1913 II 5:1 (1:1)

Verdienter Sieg der Triptiser gegen den Ostthüringer Kreisligisten aus Schmölln. Überragender Akteur bei den Platzherren war der vierfache Torschütze Podolsky. Zunächst lief die Staps-Elf einem Rückstand hinterher, die Gäste erzielten nach einem Konter durch Wendlandt die Führung. Keeper Gniechwitz verhinderte gegen einen allein aufs Tor laufenden Schmöllner das 0:2. Kurz vor der Pause der Ausgleich durch Jäger. Die zweite Halbzeit gehörte allein dem eingewechselten Podolsky, der mit seinem ersten Ballkontakt die Partie drehte, danach zweimal von Jäger bedient wurde und bei seinem vierten Treffer die Vorarbeit von Weiß verwertete.