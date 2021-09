HSG Saalfeld/Könitz optimistisch und heiß auf erstes Heimspiel

Weimar/Saalfeld. Handballer der HSG Saalfeld/Könitz feilen in den zwei Wochen bis zum Start an den Feinheiten

In zwei Wochen wird es ernst für die Thüringenliga-Handballer der HSG Saalfeld/Könitz. Dann ist daheim mit Aufbau Altenburg eine Mannschaft zu Gast, mit der man sich laut Trainer Stefan Oertel auf Augenhöhe befindet.

„Im besten Fall holen wir da gleich den ersten Sieg“, sagt der Coach, der zudem weiß, dass seine Spieler „endlich wieder den Wettkampf wollen“. Und so absolvierte man in den vergangenen Wochen zahlreiche Trainingsspiele und nimmt heute an einem Turnier des HSV Sömmerda teil. „Meine Mannschaft hat sich in den vergangenen Wochen stetig gesteigert. Bis zum Altenburg-Spiel werden wir im Training noch einmal an den technischen Feinheiten üben. Ich bin auf jeden Fall optimistisch, was den Saisonstart betrifft. Und natürlich hoffen wir, dass es diesmal keinen Abbruch gibt“, sagt Oertel. Getestet hat er beim gemeinsamen Training mit dem HSV Weimar kürzlich auch zwei Abwehrformationen. Die 6:0-Abwehr sei aufgrund des Spielermaterials natürlich sein Favorit, aber eine weitere Option mit einer 5:1 zu haben, sei laut Trainer auch nicht schlecht.

In Weimar hatte Stefan Oertel nicht alle seine Spieler zur Verfügung, das Ergebnis von 22:23 aus Saalfelder Sicht spielte deshalb auch keine große Rolle. „Es war ein schönes Training und wir sind dankbar, dass das mit den Weimarern so gut geklappt hat“, sagt Oertel. Nach dem Auftakt gegen Altenburg folgt übrigens eine Art Bonusspiel in Ronneburg, wo man eigentlich nichts zu verlieren hat, ehe Gera nach Saalfeld kommt. Dann soll, so der Plan der HSG, gleich der zweite Sieg folgen.