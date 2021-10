HSG Saalfeld/Könitz verspielt fast noch den sicheren Sieg

Stefan Oertel applaudiert seinem Team zum ersten Sieg in der Thüringenliga.

Saalfeld. Die Thüringenliga-Handballer aus Saalfeld und Könitz fahren beim 25:24 (10:12) ihren ersten Erfolg ein

Sieben Minuten und 29 Sekunden vor dem Spielende waren die Messen eigentlich gelesen: Christoph Schuchardt erzielte das vierte seiner insgesamt fünf Tore und die HSG Saalfeld/Könitz führte gegen Gera mit 24:19. Danach jedoch überschlugen sich die Ereignisse und Stefan Oertel, der gastgebende Trainer, gab danach zu: „Das war für mich alles extrem aufregend. Ich weiß gar nicht, was da am Ende alles passiert ist.“

Das Protokoll gibt Aufschluss über diese 449 Sekunden, in der der Thüringenliga-Aufsteiger fast den ersten Sieg in dieser Saison verspielte: Innerhalb von sieben Minuten traf der Gast aus Ostthüringen fünf Mal, die Saalfelder lediglich einmal. Die letzte halbe Minute in dieser Partie war nichts für schwache Nerven, aber die hektische Schlussphase überstanden die Akteure aus Saalfeld und Könitz. „Vorher haben wir zu schnell und überhastet abgeschlossen“, sagt Stefan Oertel. Und damit dem Gast zur „zweiten Luft“ verholfen.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Gastgeber gingen mit viel Selbstbewusstsein in die Begegnung: „Vor, aber auch während des Spieles war ich absolut von unserem Sieg überzeugt“, sagt der Trainer. Seine Jungs seien das ebenso gewesen, „auch wenn es anfänglich bei den Abschlüssen gehapert hat“. Die Folge war ein 10:12-Rückstand zur Pause, denn auch die überzeugende Deckung und ein dieses Mal auch gut haltender Torhüter nicht verhindern konnte.

Die Halbzeitansprache war kurz, aber zündend: „Wir wollten ein Feuer entfachen, aber es brannte in der ersten Hälfte noch nicht“, umschreibt es der Trainer. Im zweiten Durchgang war es dann ganz anders, da zeigte der Gastgeber, dass er das Spiel noch drehen will - und kann. Bis zur 53. Minute dominierte man die Partie, erzielte von Minute 31 bis 53 sieben Treffer mehr als die Ostthüringer. Dann jedoch kam die Angst vor der eigenen Courage, die das Spiel für die Gastgeber, bei denen Florian Reiner mit acht Treffern bester Torschütze war, noch unnötig spannend machte.