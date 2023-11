HSG Saalfeld/Könitz weiter ganz oben

Ilmenau. Handballerinnen agieren im Ilmkreis clever, die Männer demontieren den HSV Sömmerda

Dass Christian Szotowski, der Trainer der Handballerinnen der HSG Saalfeld/Könitz, am Ende eines Spiels den Hut vor der Leistung seiner Mannschaft zieht, kommt nicht alle Tage vor. Da muss vorher schon was Besonderes passiert sein. Und das war im Spiel der HSG Saalfeld/Könitz bei der HSG Ilm-Kreis durchaus der Fall. Durch einige Ausfälle und dem Parallelspiel der zweiten Frauenmannschaft war der Kader doch recht ausgedünnt.

Aus den Spielen der letzten Saison wusste man, dass man auf eine spielstarke Mannschaft treffen würde. Die Saalfelderinnen wollten dieser Spielstärke mit Erfahrung und Kampfgeist entgegentreten. Und wie sie dies in den ersten Minuten auf die Platte brachten, beeindruckte Gegner und Trainer. Wie so oft in dieser Saison legten die Gäste einen souveränen Start hin und legten damit den Grundstein zum Erfolg. Im Angriff drückte vor allem Paula Büttner in den ersten Minuten dem Spiel ihren Stempel auf. Und so war es nicht verwunderlich, dass die Gastgeberinnen nach ihrer ersten frühen Auszeit in der siebten Minute die Abwehrformation umstellten, Paula Büttner eine Sonderbewachung erhielt. Doch das hinderte die Saalestädterinnen zunächst nicht, den Vorsprung auf 7:2 auszubauen. Als der Motor doch etwas ins Stocken geriet, spielte man ab sofort mit sieben Feldspielerinnen und ohne Torhüterin. Da der Gegner die Manndeckung beibehielt, spielte man somit jeden Angriff in Überzahl und es boten sich viele Freiräume für die anderen Spielerinnen, die den Halbzeitstand auf 16:10 in die Höhe schraubten.

Durchaus zufrieden waren dementsprechend Trainer und Spielerinnen während der Halbzeitbesprechung. In der Abwehr ließ man weiterhin wenig zu und vorn erzielte man zwei schnelle Tore. Auch eine Rote Karte in der 33. Minute konnte die Saalestädterinnen nicht aus dem Konzept bringen. Bis zur 40. Minute hatte man sich einen Neun-Tore-Vorsprung erarbeitet und auf dem Weg zum souveränen Auswärtssieg.

In den letzten Minuten arbeitete man nicht mehr ganz so konzentriert in der Abwehr wie zuvor, so dass die Damen der HSG Ilm-Kreis noch einmal näher herankamen. Mit dieser souveränen und starken Mannschaftsleistung bleiben die Handballerinnen der HSG Saalfeld/Könitz weiter ungeschlagen und damit Tabellenführer der Oberliga Thüringen.

HSG-Männer überrennen beim 43:20 den HSV Sömmerda

In Spiellaune befanden sich am Samstagabend die Männer der HSG Saalfeld-Könitz in der Landesliga. Beim 43:20 (20:10)-Erfolg demütigte der Spitzenreiter die Konkurrenten. „Wir haben einige Ausfälle zu beklagen“, sagte vor der Partie noch Coach Stephan Eberhardt. Doch die Ausfälle, sie waren nicht spürbar an diesem Spieltag bei der HSG.

Bis zur zwölften Minute war es noch ein Spiel auf Augenhöhe, hielt der Tabellenneunte bis zum 6:5 auch noch mit. Doch danach machte der Gastgeber Nägel mit Köpfen, sorgte mit einem 5:0-Lauf für eine gewisse Vorentscheidung.

Danach mutierte die Begegnung vielfach zu einem Trainingsspiel, in dem Tom Ebert mit seinen insgesamt zwölf Tore – alle erzielt aus dem Feld heraus – bester HSG-Torschütze war.

Auch die HSG-Männer bleiben damit Spitzenreiter.