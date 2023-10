HSV Bad Blankenburg mit souveränem Heimsieg

Bad Blankenburg. Beim 25:19 gegen den HC Aschersleben hatte Bad Blankenburg den Gegner das ganze Spiel über im Griff.

Der HSV Bad Blankenburg hat dem HC Aschersleben am Sonntagnachmittag die erste Niederlage der Saison beschert. Die Thüringer gewannen in einem torarmen Spiel mit 25:18 (16:7), sahen bereits früh wie die sicheren Sieger aus und hatten die Truppe um Fabian van Olphen, der mit dem SC Magdeburg vor Jahren den EHF-Pokal gewann, das gesamte Spiel über im Griff. Eine starke Bad Blankenburger Abwehr sorgte dafür, dass die Gäste in den ersten 20 Minuten lediglich drei Tore gelangen. Die Gastgeber, bei denen Ivanov und Kilievyi (mit Ball) mit sieben bzw. sechs Treffern die erfolgreichsten Akteure waren, waren dagegen mit zwölf Treffern zu diesem frühen Zeitpunkt bereits davongezogen. So brannte bis zum Spielende und dem 25:18-Sieg nichts mehr an.