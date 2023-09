„Ich bin sprachlos“: Tischtennis-Damen des SV Schott triumphieren bei Bundesliga-Debüt

Was für ein Einstand im Oberhaus für Ece Harac (von links), Valerija Mühlbach, Misuzu Takeya und Koharu Itagaki vom SV Schott Jena.

Jena. Das Team von Trainer Ralf Hamrik siegt über den TTC 1946 Weinheim.

Den Tischtennisspielerinnen des SV Schott Jena gelang bei ihrem Bundesliga-Debüt am Sonntag die Sensation: Sie siegten in den heimischen Gefilden über den TTC 1946 Weinheim, ihres Zeichens Zweitplatzierter der vergangenen Bundesliga-Saison. Nach gut vier Stunden lautete der Spielstand 6:3 zu Gunsten des Teams um Trainer Ralf Hamrik, das in der Konstellation Misuzu Takeya, Ece Harac, Valerija Mühlbach und Koharu Itagaki antrat.

Nach dem Auftakttriumph rang der Schott-Trainer ob des Sieges mit den Worten: „Ich bin sprachlos“, sagte Ralf Hamrik unmittelbar nach der Begegnung und erbat sich ein wenig Bedenkzeit.