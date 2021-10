Beide Teams standen sich in der Vergangenheit bei Testspielen und Ligabetrieb schon öfters gegenüber. (Archivfoto)

In Moßbach herrscht Derbyzeit am Einheitstag

Moßbach. Fußball Landesklasse: Der SV Moßbach empfängt am Tag der Deutschen Einheit den Tabellendritten aus Bad Lobenstein.

Der Einheitsfeiertag am 3. Oktober bietet den Fußballfans das nächste Kreisderby in der Landesklasse. Der Tabellenzwölfte SV Moßbach, mittlerweile mit den ersten Zählern auf der Habenseite, empfängt den Dritten VfR Bad Lobenstein.

Der 4:3-Zittersieg des VfR gegen Neustadt ist dabei noch in aller Munde. Und die Moßbacher zeigten zuletzt, zu was sie fähig sein können, wenn sie das Feld überlassen bekommen. Im Landespokal haben sie demonstriert, wie man Saalfeld und Ehrenhain schlagen kann. Auch der „Last-Minute-Sieg“ im Kellerduell gegen Teichel und das Remis in Kahla bewiesen, dass die Elf von Trainer Jens Herzog bereit ist, zu kämpfen.

Augenmerk auf Bad Lobensteins Offensive

Moßbachs Micha Kühn, der sich als Sonderbewacher für den Lobensteiner Topscorer Sebastian Mai (bisher neun Saisontore) aufdrängt, äußerte sich so: „Wir gehen nicht chancenlos in dieses Spiel und wollen für eine Überraschung sorgen. Gerade zuhause können wir jeden Gegner schlagen.“

Die Koseltaler haben nach dem Trainerwechsel ebenfalls bewiesen, zu was sie fähig sind. Dazu zählt neben der Ruhe beim Abschluss auch die Übersicht in der Verteidigung, geklärte Bälle präzise in die Spitze zu bringen. Wenn das gelingt, kann es gegen den SVM wie beim letzten Aufeinandertreffen (3:1-Sieg durch Tore von Linke, Hölzel und Dittmar) erneut zu einem Dreier reichen.

Bruno Scharnowski aus Eisenberg wird diese Feiertagsveranstaltung leiten, die bereits um 12.30 Uhr durch die Kreisliga-Partie der zweiten Moßbacher Mannschaft gegen die Reserve aus Neustadt/Orla eröffnet wird.

SV Moßbach - VfR Bad Lobenstein, Sonntag, 15 Uhr, Sportplatz Moßbach